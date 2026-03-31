День флориста Украины – это профессиональный праздник людей, которые создают невероятные композиции из цветов и ежедневно работают с эмоциями.

Такая деятельность нуждается не только в вкусе и творчестве, но и о растениях, выдержках и внимательности к деталям, ведь каждый букет должен передать настроение и смысл.

Факты ICTV узнали, когда отмечают День флориста в 2026 году и подготовили поздравления в стихах и картинках.

День флориста 2026 – дата

День флориста в Украине отмечают ежегодно 31 марта. Дата фиксирована и не меняется.

Она связана с профессиональным событием: 31 марта 2000 профессию флориста внесли в Классификатор профессий Украины. Именно эта дата и послужила основой для неофициального профессионального праздника.

Флористика как профессия сформировалась относительно не так давно, но скоро стала популярной. Сегодня флористы работают в цветочных салонах, занимаются оформлением событий, создают авторские композиции и декор.

Это работа, сочетающая творчество и практические навыки, а ее результат оказывает непосредственное влияние на настроение людей.

День флориста 2026 — поздравления в стихах

Если среди ваших знакомых есть флористы, не забудьте поздравить их с профессиональным праздником.

День флориста 2026 — поздравления в стихах

Твой труд достоин добрых слов,

Он в восхищение приводит.

И жизнь твоя среди цветов

Не зря, конечно же, проходит.

И в День флориста ярко жить

Тебе я искренне желаю,

Цвести и красоту творить,

Гармонией наш мир спасая!

***

Прекраснее работы не найти,

Куда ни глянь — цветы благоухают.

Так пусть тебя по жизни позитив,

На шаг не отходя, сопровождает.

И, чтоб цветы красиво сочетать,

Пусть вдохновенье в деле помогает,

Чтобы тебе улыбки получать,

Клиентам щедро радость доставляя!

***

Композицию любую

Можешь сделать из цветов.

Красоту создашь такую —

Просто нет на это слов!

Во флористике ты — гений,

И желаю в этот час,

Чтобы радостных мгновений

Накопилось про запас!

***

С Днем флориста поздравляю,

И желаю вдохновения,

Мир флористики пусть дарит

Лишь цветущие мгновения.

Креативные идеи

Пусть всегда вас посещают,

И желание совершенства

Никогда не покидает.

***

Вы создаете красоту,

Цветов благоухание,

И пусть подарит праздник вам

Любовь и процветание.

Вдыхайте жизни аромат

Приятный, легкий, сладостный,

И будет пусть в душе у вас

Свежо, прекрасно, радостно!

