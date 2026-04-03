Пасха — это сердце христианской веры, торжественное празднование Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, победы жизни над смертью.

Факты ICTV выясняли, когда Греко-католическая церковь освящает пасхальный хлеб.

Как определяется дата греко-католической Пасхи в 2026 году

В УГКЦ отмечают, что у христиан западного обряда дата Пасхи определяется так: день весеннего равноденствия → первое полнолуние после него → следующее воскресенье.

У христиан восточного обряда схема немного иная: весеннее равноденствие → первое полнолуние → добавляется ориентировочно три дня погрешности в определении полнолуния → затем выбирается ближайшее воскресенье для празднования Пасхи.

В 2026 году Пасха снова приходится на разные даты для христиан разных обрядов.

Для верующих западного обряда, в частности римо-католиков и части протестантов, первое полнолуние после 21 марта выпадает на 2 апреля (четверг), поэтому праздник они будут отмечать 5 апреля.

В свою очередь, Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь и некоторые протестантские общины, которые следуют юлианскому календарю, учитывают уточненные расчеты полнолуния — в 2026 году это 5 апреля. Соответственно, Пасху будут праздновать в первое воскресенье после этого, то есть 12 апреля.

Такие вычисления довольно сложны и требуют точности, поэтому церковные календари составляются и утверждаются заранее на много лет вперед.

Когда Пасха 2026 года у греко-католиков

В 2026 году дата празднования Пасхи будет отличаться в зависимости от христианской конфессии.

Для православных и греко-католиков в Украине Пасха приходится на 12 апреля 2026 года.

В то же время римско-католики будут праздновать Пасху раньше — 5 апреля 2026 года.

Таким образом, в 2026 году христиане восточного и западного обрядов будут отмечать Пасху с разницей в одну неделю.

Для большинства украинцев, которые следуют православной или греко-католической традиции, основной датой празднования остается 12 апреля 2026 года.

Итак, в 2026 году греко-католическая Пасха, как и в православном календаре, приходится на 12 апреля (воскресенье).

Как греко-католики празднуют Пасху

Греко-католическая церковь имеет свои особенности, но многие её традиции схожи с православными.

Среди общих элементов празднования Пасхи можно выделить несколько основных черт:

Для греко-католиков и православных Пасха — это прежде всего большой семейный праздник.

К главным пасхальным блюдам относятся паска и расписные яйца — крашенки и писанки.

В храмах обеих конфессий совершается праздничная Литургия в честь Воскресения Христова, и эти богослужения имеют много общего.

Сохраняется традиционное приветствие: “Христос Воскрес!” — “Воистину Воскрес!”.

Верующие приносят в церковь корзины с паской, яйцами, сыром и мясом для освящения, следуя древним украинским обычаям.

У греко-католиков также распространен обычай дарить подарки на Пасху. Обе конфессии одинаково понимают глубокий смысл праздника: победу добра над злом, света над тьмой, а также время для духовных размышлений. Пасха объединяет украинских христиан общими символами и традициями.

Джерело: УГКЦ

