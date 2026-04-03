Греко-католическая Пасха 2026: дата и особенности празднования
Пасха — это сердце христианской веры, торжественное празднование Воскресения Господа нашего Иисуса Христа, победы жизни над смертью.
Как определяется дата греко-католической Пасхи в 2026 году
В УГКЦ отмечают, что у христиан западного обряда дата Пасхи определяется так: день весеннего равноденствия → первое полнолуние после него → следующее воскресенье.
У христиан восточного обряда схема немного иная: весеннее равноденствие → первое полнолуние → добавляется ориентировочно три дня погрешности в определении полнолуния → затем выбирается ближайшее воскресенье для празднования Пасхи.
В 2026 году Пасха снова приходится на разные даты для христиан разных обрядов.
Для верующих западного обряда, в частности римо-католиков и части протестантов, первое полнолуние после 21 марта выпадает на 2 апреля (четверг), поэтому праздник они будут отмечать 5 апреля.
В свою очередь, Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь и некоторые протестантские общины, которые следуют юлианскому календарю, учитывают уточненные расчеты полнолуния — в 2026 году это 5 апреля. Соответственно, Пасху будут праздновать в первое воскресенье после этого, то есть 12 апреля.
Такие вычисления довольно сложны и требуют точности, поэтому церковные календари составляются и утверждаются заранее на много лет вперед.
Когда Пасха 2026 года у греко-католиков
В 2026 году дата празднования Пасхи будет отличаться в зависимости от христианской конфессии.
Для православных и греко-католиков в Украине Пасха приходится на 12 апреля 2026 года.
В то же время римско-католики будут праздновать Пасху раньше — 5 апреля 2026 года.
Таким образом, в 2026 году христиане восточного и западного обрядов будут отмечать Пасху с разницей в одну неделю.
Для большинства украинцев, которые следуют православной или греко-католической традиции, основной датой празднования остается 12 апреля 2026 года.
Итак, в 2026 году греко-католическая Пасха, как и в православном календаре, приходится на 12 апреля (воскресенье).
Как греко-католики празднуют Пасху
Греко-католическая церковь имеет свои особенности, но многие её традиции схожи с православными.
Среди общих элементов празднования Пасхи можно выделить несколько основных черт:
- Для греко-католиков и православных Пасха — это прежде всего большой семейный праздник.
- К главным пасхальным блюдам относятся паска и расписные яйца — крашенки и писанки.
- В храмах обеих конфессий совершается праздничная Литургия в честь Воскресения Христова, и эти богослужения имеют много общего.
- Сохраняется традиционное приветствие: “Христос Воскрес!” — “Воистину Воскрес!”.
- Верующие приносят в церковь корзины с паской, яйцами, сыром и мясом для освящения, следуя древним украинским обычаям.
У греко-католиков также распространен обычай дарить подарки на Пасху. Обе конфессии одинаково понимают глубокий смысл праздника: победу добра над злом, света над тьмой, а также время для духовных размышлений. Пасха объединяет украинских христиан общими символами и традициями.