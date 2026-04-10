Какой праздник 10 апреля и у кого стоит попросить прощения
В четверг, 10 апреля, отмечается Международный день братьев и сестер, День гольфиста, Международный день булавки, Всемирный день гомеопатии, Всемирная неделя музыкальной терапии, Всемирный день работы из дома и Всемирный день ягуара.
Верующие вспоминают святых мучеников Терентия и Помпия. Также на 10 апреля этого года приходится Страстная пятница – самый скорбный день Страстной недели.
Кто сегодня празднует именины, а также о приметах и запретах дня — читайте далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 10 апреля 2026 года
- Кто празднует день ангела 10 апреля 2026 года
- Что нельзя делать 10 апреля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 10 апреля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 10 апреля 2026 года
На этот день по православной традиции приходится Страсная (Великая) пятница — самый скорбный день в христианском календаре, ведь тогда вспоминают распятие Иисуса Христа на кресте.
Название “Страстная” происходит от слова “страсти”, что означает страдания и мучения, которые испытал Христос в предпоследний день своей земной жизни. В церковной традиции этот день посвящен осмыслению жертвы и предшествовавших Воскресению событий.
Согласно библейской истории, после ареста Иисуса подвергли допросам и приговорили к смертной казни, распяв на кресте, установленном на Голгофе.
Также в этот день православная церковь сегодня чтит мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.
Все они пострадали за веру в Иисуса Христа в III веке во время правления римского императора Деция Траяна. Мученики отказались приносить жертвы языческим идолам, из-за чего подверглись страшным мучениям.
Кто празднует день ангела 10 апреля 2026 года
Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Федор и Яков.
Что нельзя делать 10 апреля 2026 года
В этот день действуют строгие ограничения, ведь он посвящен скорби и тишине.
- нельзя есть до выноса плащаницы (соблюдают строгий пост, без рыбы);
- не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, особенно рубить дрова или работать топором;
- запрещено шить, стирать и выполнять домашние работы, требующие усилий;
- нельзя петь, веселиться или устраивать развлечения;
- не следует проводить громкие празднования или слушать музыку.
Наши предки считали, что в день Терентия не стоит покупать утят, цыплят и других птенцов, поскольку у них может быть слабое здоровье.
Также 10 апреля нельзя работать с землей. Не рекомендуется копать, сеять или орать, потому что земля еще “не проснулась окончательно”. Считалось, что любой труд в поле принесет вред будущему урожаю.
Что можно делать сегодня
В народе 10 апреля называли Терентий Маревный, день покаяния. В эту дату супруги просили друг у друга прощения. Также муж и жена признавались в том, что скрывали друг от друга.
Кроме того, в Страстную пятницу следует сохранять тишину и покой, стоит провести день в кругу семьи.
Народные приметы на 10 апреля 2026 года
- Утром густой туман — ждите дождя.
- Ночью небо усеяно звездами — к богатому урожаю.
- Журавли летят высоко — к солнечной погоде.
- Солнце в круге (нимб вокруг солнца) — ждите перемены погоды или дождей в ближайшие дни.