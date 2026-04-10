В четверг, 10 апреля, отмечается Международный день братьев и сестер, День гольфиста, Международный день булавки, Всемирный день гомеопатии, Всемирная неделя музыкальной терапии, Всемирный день работы из дома и Всемирный день ягуара.

Верующие вспоминают святых мучеников Терентия и Помпия. Также на 10 апреля этого года приходится Страстная пятница – самый скорбный день Страстной недели.

Какой сегодня церковный праздник — 10 апреля 2026 года

На этот день по православной традиции приходится Страсная (Великая) пятница — самый скорбный день в христианском календаре, ведь тогда вспоминают распятие Иисуса Христа на кресте.

Название “Страстная” происходит от слова “страсти”, что означает страдания и мучения, которые испытал Христос в предпоследний день своей земной жизни. В церковной традиции этот день посвящен осмыслению жертвы и предшествовавших Воскресению событий.

Согласно библейской истории, после ареста Иисуса подвергли допросам и приговорили к смертной казни, распяв на кресте, установленном на Голгофе.

Также в этот день православная церковь сегодня чтит мучеников Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зенона, Александра, Феодора и других.

Все они пострадали за веру в Иисуса Христа в III веке во время правления римского императора Деция Траяна. Мученики отказались приносить жертвы языческим идолам, из-за чего подверглись страшным мучениям.

Кто празднует день ангела 10 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Федор и Яков.

Что нельзя делать 10 апреля 2026 года

В этот день действуют строгие ограничения, ведь он посвящен скорби и тишине.

нельзя есть до выноса плащаницы (соблюдают строгий пост, без рыбы);

не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, особенно рубить дрова или работать топором;

запрещено шить, стирать и выполнять домашние работы, требующие усилий;

нельзя петь, веселиться или устраивать развлечения;

не следует проводить громкие празднования или слушать музыку.

Наши предки считали, что в день Терентия не стоит покупать утят, цыплят и других птенцов, поскольку у них может быть слабое здоровье.

Также 10 апреля нельзя работать с землей. Не рекомендуется копать, сеять или орать, потому что земля еще “не проснулась окончательно”. Считалось, что любой труд в поле принесет вред будущему урожаю.

Что можно делать сегодня

В народе 10 апреля называли Терентий Маревный, день покаяния. В эту дату супруги просили друг у друга прощения. Также муж и жена признавались в том, что скрывали друг от друга.

Кроме того, в Страстную пятницу следует сохранять тишину и покой, стоит провести день в кругу семьи.

Народные приметы на 10 апреля 2026 года

Утром густой туман — ждите дождя.

Ночью небо усеяно звездами — к богатому урожаю.

Журавли летят высоко — к солнечной погоде.

Солнце в круге (нимб вокруг солнца) — ждите перемены погоды или дождей в ближайшие дни.

