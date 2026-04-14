Какой праздник 14 апреля и почему не стоит покупать новые вещи
Во вторник, 14 апреля, отмечается Международный день внезапного смеха, День высоких достижений, Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса, Международный день вратаря и Всемирный квантовый день.
Верующие сегодня отмечают Светлый вторник и почитают мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских, мученика Ардалиона, мучеников 1000 персидских и Аза и скопца.
- Какой сегодня церковный праздник — 14 апреля 2026 года
- Кто празднует день ангела 14 апреля 2026 года
- Что нельзя делать 14 апреля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 14 апреля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 14 апреля 2026 года
В этот день православная церковь отмечает Светлый вторник — один из дней Светлой седмицы после Пасхи. В течение этой недели богослужения носят особо торжественный характер.
Также 14 апреля чествуют Иверскую икону Божией Матери. По церковной традиции этот образ был явлен на горе Афон в XI веке и хранится в Иверском монастыре. Икону называют Привратницей, а ее тип принадлежит к Одигитрии — Указательнице.
Кроме того, в этот день вспоминают мучеников Антония, Иоанна и Евстафия Литовских — христиан, пострадавших за веру в Великом княжестве Литовском в XIV веке. Вместе с ними почитают мученика Ардалиона и мучеников тысячу персидских, а также Аза и скопца, погибших за отказ отречься от христианства.
Кто празднует день ангела 14 апреля 2026 года
Именины сегодня отмечают обладатели таких мужских имен: Антон, Валентин, Иван, Мартин и Александр.
Что нельзя делать 14 апреля 2026 года
Сегодня нельзя ссориться, лицемерить, завидовать и сплетничать. Не стоит выбрасывать еду — остатки лучше отдавать скоту.
В этот день запрещено охотиться на лисиц и разрушать их норы. Наши предки верили, что так можно разогнать лесного духа.
14 апреля не стоит ходить в гости, чтобы не спугнуть удачу. Также не рекомендуется покупать новые вещи, поскольку они прослужат недолго.
Что можно делать сегодня
Существует поверье, если увидеть 14 апреля в небе журавля — это к быстрому успеху в любых делах. Если же летит пара — к свадьбе.
В этот день наши предки почитали ворон и старались подкормить их кашей, ведь верили, что птицы могут охранять хозяйство.
Народные приметы на 14 апреля 2026 года
- Слышен гром — лето будет засушливым.
- Много звезд на небе — ждите хорошего урожая.
- Идет дождь — к плохому урожаю.
- Синие облака — ждите дождя.
- Домашний скот ревет — скоро будет непогода.