Сегодня, 15 апреля, профессиональный праздник отмечают работники украинского уголовного розыска. В мире на эту дату приходится Международный день экологических знаний, Всемирный день искусства и Всемирный день аниме.

По православному церковному календарю в этот день чествуют святых апостолов Аристарха, Пуда и Трофима. Факты ICTV узнали больше об истории сегодняшних праздников, а также кто празднует именины, что можно и нельзя делать 15 апреля.

Какой сегодня церковный праздник — 15 апреля 2026 года

Верующие вспоминают апостолов Аристарха, Пуда и Трофима — учеников и сподвижников святого Павла.

Сейчас смотрят

Они проповедовали Евангелие в разных уголках Римской империи, сопровождали апостола во время путешествий и разделили с ним заключение. По преданию, все трое приняли мученическую смерть в один день в Риме во времена Нерона.

Также на этот день приходится Светлая среда, входящая в цикл дней Пасхальной недели.

Какой сегодня, 15 апреля 2026 года, день в Украине

Ежегодно в этот день в Украине отмечают День работников уголовного (криминального) розыска, которые противодействуют и расследуют тяжкие преступления.

Работа оперативников требует максимальной сосредоточенности, выдержки и смелости, ведь именно эти специалисты первыми выходят на след преступника.

Кто празднует день ангела 15 апреля 2026 года

На эту дату приходится много именин. Среди мальчиков и мужчин празднуют владельцы распространенных в Украине имен Андрей, Виктор, Леонид, Александр и Федор. Также день ангела и у носителей более редких имен Аристарх, Кондрат, Лукьян, Севастьян и Трофим.

Если же в вашей семье сегодня на свет появится девочка, ее будет уместно назвать Анастасия или Василиса.

Что нельзя делать 15 апреля 2026 года

Не спите на грязной постели.

Не обрезайте деревья.

Не перенапрягайтесь.

Не занимайте никому денег, потому что этот долг не вернется.

Что можно делать сегодня

День считается очень удачным для бизнеса, поэтому наши предки назначали на эту дату весенние ярмарки, где можно было приобрести инструмент для работы в поле и на огороде, стройматериалы и одежду и обувь на лето.

Пасечники выносили ульи, чтобы проверить, как перезимовали их пчелы. В народе верили, что сегодня просто необходимо съесть ложу меда, чтобы здоровье было крепким.

Также в этот день занимались заготовкой лекарственных трав, закупами, возились на огороде и по дому.

Народные приметы на 15 апреля 2026 года

Ласточки прилетели — морозы отступили.

Красное небо, когда солнце садится, собирается на дождь.

Дождь после обеда — сулит потепление.

Если птицы купаются в лужах, будет жара.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.