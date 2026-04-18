В субботу, 18 апреля, отмечается День памятников истории и культуры Украины, День окружающей среды и День основания Общества Красного Креста в Украине.

В мире на эту дату приходятся Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, Всемирный день цирка, Международный день жонглеров, Всемирный день радиолюбителя и День газетного обозревателя.

Верующие сегодня чтят память святого Иоанна Солунского. Также на эту дату приходится Светлая суббота.

Какой сегодня церковный праздник — 18 апреля 2026 года

В церковном календаре сегодня — день памяти святого Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.

Он еще юношей постригся в монахи в Солунском монастыре, чтобы посвятить жизнь Богу. Иоанн известен своей борьбой с иконоборцами.

Также на 18 апреля 2026 приходится Светлая суббота – шестой день Светлой недели после Пасхи. В этот период верующие продолжают праздновать Воскресение Христово.

Какой сегодня, 18 апреля 2026 года, день в Украине

Ежегодно 18 апреля в Украине отмечают День памятников истории и культуры.

Праздник установлен “в поддержку инициативы ученых, архитекторов, реставраторов, работников государственных органов охраны памятников истории и культуры”, согласно указу президента Украины от 23 августа 1999 года.

Также ежегодно 18 апреля отмечается важное событие – День основания Общества Красного Креста в Украине. Именно в этот день в 1918 году в Киеве состоялся первый съезд организации, объединившей медиков и сестер милосердия.

Общество Красного Креста – это гуманитарная добровольная организация, которая помогает людям в кризисных ситуациях, защищает жизнь и здоровье и поддерживает пострадавших.

В третью субботу апреля в Украине отмечают День окружающей среды. В 2026 году он выпадает именно на 18 апреля.

Обычно в этот день проводят разные экологические акции — убирают мусор, сажают деревья, очищают водоемы.

Это шанс сделать что-то полезное для планеты своими руками, что очень важно в условиях войны, ведь российские ракеты несут смерть не только людям, но и животным и всему живому.

Кто празднует день ангела 18 апреля 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Антон, Василий, Виктор, Иван и Тамара.

Что нельзя делать 18 апреля 2026 года

Ссориться, конфликтовать или держать оскорбления.

Печалиться, отчаиваться или сосредотачиваться на негативе.

Перегружать себя тяжелым физическим трудом без надобности.

Отказывать в помощи просящим ее.

Злоупотреблять пищей или алкоголем, несмотря на завершение поста.

Согласно народным приметам, шитье, прядение и рубка дров в этот день может навлечь на вас беду. Если сажать или сеять что-то 18 апреля, то оно не принесет урожая.

Также нельзя стричь и красить волосы, если не хотите потерять силы и здоровье.

Что можно делать сегодня

Светлая суббота – это время благодарности, покоя и добрых дел, когда важно сохранять внутреннюю радость и делиться ею с другими.

Сегодня можно посещать храм, проводить время с семьей, ходить в гости, делиться пасхальными блюдами. Также следует помогать близким и нуждающимся в поддержке.

Народные приметы на 18 апреля 2026 года

Холодно — к хорошему урожаю.

Сильный дождь — рыбалка будет удачной.

Ласточки еще не прилетели — потепление будет не скоро.

На черемухе появились листья — уже можно сажать картофель.

