Сегодня, 19 апреля, в мире отмечают День поэзии и творческого мышления, а верующие отмечают Антипасху.

Какой сегодня церковный праздник — 19 апреля 2026 года

В этот день отмечают Антипасху — первое воскресенье после Пасхи, которое еще называют Фоминым воскресеньем. Праздник связан с явлением Иисуса Христа апостолам, во время которого апостол Фома, ранее сомневавшийся в Воскресении, получил подтверждение этого события.

Название имеет греческое происхождение и означает “вместо Пасхи” или “вторая Пасха”. Она подчеркивает продолжение и обновление пасхальной радости, сохраняя духовное содержание праздника Воскресения Христова.

Также в этот день православная церковь чтит память святого Иоанна Пещерника (Ветхопещерника) — монаха и священника из Палестины, который смолоду избрал путь духовного служения Богу.

Пещерником его прозвали из-за того, что жил он в древнем монастыре святого Харитона, храм которого был расположен в пещере.

Кто празднует день ангела 19 апреля 2026 года

Сегодня день ангела отмечают все, кого зовут Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян и Матрена.

В этот день принято поздравлять именинников, желать им здоровья, благополучия и Божьей милости. Имя, полученное при крещении, считается духовным оберегом, поэтому день ангела имеет особое значение в жизни каждого верующего.

Что нельзя делать 19 апреля 2026 года

В народе верили, что в этот день нельзя рвать яблоневый цвет, ломать или обрезать с этого дерева ветки. Считалось, что это может испортить урожай и нарушить естественный порядок.

Женщины не ходили с распущенными волосами, потому что верили, что это могло привлечь злые силы или болезни.

Также не пересчитывали деньги или запасы еды, чтобы не вызвать потери или недостаток в доме.

В этот день не надевали черную или зеленую одежду, ведь эти цвета ассоциировались с болезнями, печалью или негативной энергией.

Что можно делать сегодня

Наши предки считали, что именно в этот день следует отдать дань уважения яблоне — поклониться дереву и поблагодарить природу за будущий урожай. Существовал и кулинарный обряд: хозяйки пекли пироги с яблоками, веря, что это привлечет в дом благополучие и согласие.

Девушки, которые стремились узнать о своей судьбе, использовали этот день для гадания на жениха. Согласно поверью, нужно было найти цветы яблони и принести их к церковному порогу. Считалось, что та, кто первой придет в храм, быстрее всего выйдет замуж.

В народных традициях этот день также известен как Красная горка – праздник встречи весны. Люди устраивали гуляния, пели песни, встречали восход солнца и оставляли символические подношения — каравай и пасхальные яйца.

Считалось, что Антипасха – благоприятное время для новых знакомств и создания семьи. Именно поэтому на эту дату часто планировали свадьбу, потому что верили, что она приносит семейное счастье.

Народные приметы на 19 апреля 2026 года

Дождь в этот день считался добрым знаком, который предвещал щедрый урожай грибов.

Утренний туман обещает сухую погоду на ближайшие дни.

Сильный ветер в течение дня — предвестие неурожая, особенно зерновых культур.

Безоблачное небо и яркое солнце — предупреждение о возможных заморозках, даже несмотря на теплый день.

