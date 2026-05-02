В субботу, 2 мая, отмечается День информирования о детском инсульте, Международный день осведомленности о цинге, Международный день пилатеса, Международный день Гарри Поттера, День уличного музыканта, Всемирный день лабиринта и Международный день тунца.

Также сегодня отмечает день рождения один из самых красивых и древних городов Украины – Львов.

Православная церковь сегодня чтит память святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского.

Какой сегодня церковный праздник — 2 мая 2026 года

2 мая верующие вспоминают святителя Афанасия Великого. Он родился около 297 года в христианской семье, в течение своей жизни был противником арианства.

Несмотря на многолетние гонения и преследования, архиепископ Александрийский защищал христианство, отстаивал догматы о природе Святой Троицы и божественности Иисуса. Ему приписывают написание Афанасьевского символа веры.

Какой сегодня, 2 мая 2026 года, день в Украине

День города Львова отмечается в ближайшие выходные после 23 апреля — Дня святого Юрия, покровителя города.

В 2026 году День Львова формально приходится на 26 апреля, однако из-за Международного дня памяти Чернобыля праздничные мероприятия перенесли на 1–3 мая.

Кто празднует день ангела 2 мая 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман и Зоя.

Что нельзя делать 2 мая 2026 года

В этот день нельзя никому рассказывать о своих снах. Не стоит делать так, чтобы кошелек был пустой, иначе навлечете на себя бедность.

Народные приметы запрещают давать деньги в долг — отгоните удачу. Также после захода солнца не рекомендуется пересчитывать деньги.

Что можно делать сегодня

Согласно народным приметам, 2 мая стоит прислушаться к пению соловьев. Если услышите пение птицы, то будете жить долго и счастливо.

Сегодня можно заниматься домашними делами, рукоделием, также нет запретов относительно работы на огороде.

Народные приметы на 2 мая 2026 года

Ветрено и холодно — ждите такое же лето.

На черемухе появились цветы — к похолоданию.

На западе солнце яркое — к засушливому лету.

Каркает ворона возле дома — к неприятностям.

