Какой праздник 2 мая и как не навлечь на себя бедность
В субботу, 2 мая, отмечается День информирования о детском инсульте, Международный день осведомленности о цинге, Международный день пилатеса, Международный день Гарри Поттера, День уличного музыканта, Всемирный день лабиринта и Международный день тунца.
Также сегодня отмечает день рождения один из самых красивых и древних городов Украины – Львов.
Какой сегодня церковный праздник — 2 мая 2026 года
2 мая верующие вспоминают святителя Афанасия Великого. Он родился около 297 года в христианской семье, в течение своей жизни был противником арианства.
Несмотря на многолетние гонения и преследования, архиепископ Александрийский защищал христианство, отстаивал догматы о природе Святой Троицы и божественности Иисуса. Ему приписывают написание Афанасьевского символа веры.
Какой сегодня, 2 мая 2026 года, день в Украине
День города Львова отмечается в ближайшие выходные после 23 апреля — Дня святого Юрия, покровителя города.
В 2026 году День Львова формально приходится на 26 апреля, однако из-за Международного дня памяти Чернобыля праздничные мероприятия перенесли на 1–3 мая.
Кто празднует день ангела 2 мая 2026 года
Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман и Зоя.
Что нельзя делать 2 мая 2026 года
В этот день нельзя никому рассказывать о своих снах. Не стоит делать так, чтобы кошелек был пустой, иначе навлечете на себя бедность.
Народные приметы запрещают давать деньги в долг — отгоните удачу. Также после захода солнца не рекомендуется пересчитывать деньги.
Что можно делать сегодня
Согласно народным приметам, 2 мая стоит прислушаться к пению соловьев. Если услышите пение птицы, то будете жить долго и счастливо.
Сегодня можно заниматься домашними делами, рукоделием, также нет запретов относительно работы на огороде.
Народные приметы на 2 мая 2026 года
- Ветрено и холодно — ждите такое же лето.
- На черемухе появились цветы — к похолоданию.
- На западе солнце яркое — к засушливому лету.
- Каркает ворона возле дома — к неприятностям.