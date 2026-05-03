Сегодня, 3 мая, мир отмечает ряд оригинальных и содержательных дат. Среди них — Международный день Солнца, Всемирный день свободы прессы, День кондитера, Международный день дикой коалы, а также День словотворца.

Православная церковь вспоминает одного из самых почитаемых украинских святых — преподобного Феодосия Печерского.

Факты ICTV собрали информацию о церковном и светском значении этого дня, именинах, приметах, а также советы, чего сегодня стоит избегать, а что, наоборот, сделать.

Какой сегодня церковный праздник — 3 мая 2026 года

Православная церковь вспоминает преподобного Феодосия Печерского — одного из основоположников монашества времен Украины-Руси, игумена Киево-Печерской лавры. Его фигура сыграла определяющую роль в духовной жизни Княжеской эпохи, ведь именно он сформировал идеал монастырского общежития по Студийскому уставу.

Кто празднует день ангела 3 мая 2026 года

Именины сегодня отмечают мужчины и мальчики с именами Петр и Тимофей.

Что нельзя делать 3 мая 2026 года

Не следует злословить, скандалить или проявлять злость.

Избегайте зависти, жадности и лени.

Не отказывайте в помощи тем, кто в ней нуждается.

Супругам нельзя ссориться — это предвещает год конфликтов

Нельзя проливать молоко — это к огорчениям

Что можно делать сегодня

В этот день принято обращаться с молитвами к преподобному Феодосию Печерскому. Люди просят у него здоровья, духовной стойкости, благополучия в семье, помощи в материальных нуждах. Особенно молятся монахи, ведь Феодосий считается их покровителем.

Народные приметы на 3 мая 2026 года

Если утром выпала роса — день будет ясным.

Отсутствие росы — к дождю.

Поют соловьи — вторая половина мая будет теплой.

Черемуха буйно цветет — лето будет сухим.

