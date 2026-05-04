Какой праздник 4 мая и почему сегодня нужно сделать доброе дело
В понедельник, 4 мая, отмечается Международный день пожарных, День борьбы с буллингом (День розовой рубашки), День примирения, Всемирный день щедрости и День Звездных войн.
Православная церковь сегодня чтит память святой мученицы Пелагии.
Подробнее о праздниках 4 мая 2026 года, приметах, запретах, а также кто празднует именины — читайте в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 4 мая 2026 года
- Кто празднует день ангела 4 мая 2026 года
- Что нельзя делать 4 мая 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 4 мая 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 4 мая 2026 года
В церковном календаре 4 мая — день памяти святой мученицы Пелагии. Она родилась в III веке в Тарсе (Киликийской области Малой Азии) в семье язычников. Узнав о христианах, их вере и мученичестве, Пелагия приняла крещение от епископа Клинона. После этого она отказалась жениться на приемном сыне императора Диоклетиана.
Когда мать привела дочь к императору, то он, увидев красоту девушки, захотел сделать ее своей женой. Пелагия отказала Диоклетиану, признала себя христианкой и была казнена через сожжение в раскаленном медном быке. Останки святой собрали местные христиане и похоронили на одном из холмов в окрестностях города. Император Константин I Великий построил над мощами святой церковь.
Кто празднует день ангела 4 мая 2026 года
Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария и Пелагея.
Что нельзя делать 4 мая 2026 года
В этот день нельзя физически работать как дома, так и на огороде. Запрещается ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, оскорблять и обижаться. Не стоит отказывать в помощи и милостыне тем, кто в этом нуждается.
Что можно делать сегодня
В День женщин-мироносиц женщины обычно ходили в церковь, а потом собирались компаниями и праздновали. Мужчины поздравляли женщин и старались порадовать их подарками.
В этот день нужно обязательно помочь тому, кого обидели и кто нуждается в поддержке. Стоит накормить голодных, бездомных животных. Согласно приметам, все добро, сделанное сегодня, вернется в двойном размере, а год будет удачным.
Народные приметы на 4 мая 2026 года
- Буйно зацвела черемуха — ждите дождливого лета.
- Соловей громко поет — к плохому урожаю.
- Летает пух с тополя — можно сажать огурцы.
- Кукушка кует — к хорошей погоде.
- Утром нет росы — к перемене погоды.