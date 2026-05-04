В понедельник, 4 мая, отмечается Международный день пожарных, День борьбы с буллингом (День розовой рубашки), День примирения, Всемирный день щедрости и День Звездных войн.

Православная церковь сегодня чтит память святой мученицы Пелагии.

Какой сегодня церковный праздник — 4 мая 2026 года

В церковном календаре 4 мая — день памяти святой мученицы Пелагии. Она родилась в III веке в Тарсе (Киликийской области Малой Азии) в семье язычников. Узнав о христианах, их вере и мученичестве, Пелагия приняла крещение от епископа Клинона. После этого она отказалась жениться на приемном сыне императора Диоклетиана.

Когда мать привела дочь к императору, то он, увидев красоту девушки, захотел сделать ее своей женой. Пелагия отказала Диоклетиану, признала себя христианкой и была казнена через сожжение в раскаленном медном быке. Останки святой собрали местные христиане и похоронили на одном из холмов в окрестностях города. Император Константин I Великий построил над мощами святой церковь.

Кто празднует день ангела 4 мая 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких имен: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария и Пелагея.

Что нельзя делать 4 мая 2026 года

В этот день нельзя физически работать как дома, так и на огороде. Запрещается ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, оскорблять и обижаться. Не стоит отказывать в помощи и милостыне тем, кто в этом нуждается.

Что можно делать сегодня

В День женщин-мироносиц женщины обычно ходили в церковь, а потом собирались компаниями и праздновали. Мужчины поздравляли женщин и старались порадовать их подарками.

В этот день нужно обязательно помочь тому, кого обидели и кто нуждается в поддержке. Стоит накормить голодных, бездомных животных. Согласно приметам, все добро, сделанное сегодня, вернется в двойном размере, а год будет удачным.

Народные приметы на 4 мая 2026 года

Буйно зацвела черемуха — ждите дождливого лета.

Соловей громко поет — к плохому урожаю.

Летает пух с тополя — можно сажать огурцы.

Кукушка кует — к хорошей погоде.

Утром нет росы — к перемене погоды.

