Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День Европы в рамках общеевропейского праздника. В мире на эту дату приходится День магнитной азбуки, сочетающий игру и обучение, и День пуговиц — праздник безделушки, без которой человечеству не обойтись.

Церковь сегодня вспоминает трех святых: пророка Исаию, мученика Христофора и святителя Николая Чудотворца, мощи которого были перенесены в этот день.

Факты ICTV собрали для вас полную подборку о праздниках 9 мая, именинах, приметах и советах, что стоит или не стоит делать.

Какой сегодня церковный праздник — 9 мая 2026 года

Православные верующие почитают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца, а также вспоминают пророка Исайю и мученика Христофора.

В 1087 году, опасаясь уничтожения мощей святителя Николая во время мусульманских набегов, христиане тайно перевезли святыню морем из города Мира в Ликии (современная Турция) в итальянский город Бари. В этот день мощи торжественно перенесли в церковь святого Стефана, а затем в специально построенную базилику. Это событие стало символом защиты христианских святынь и способствовало распространению культа святителя Николая в Европе.

Пророк Исайя, которого вспоминают в этот день, является одним из великих пророков Ветхого Завета. Он предсказал многие события, в частности рождение Мессии от Девы, что стало основой для христианского понимания пророчеств об Иисусе Христе.

Также церковь чтит мученика Христофора. Известность ему принесла невероятная сила и преданность христианской вере. По преданию, он помогал людям переходить через опасную реку и как-то перенес на плечах ребенка. Оказалось, что это был сам Христос. За свою веру Христофор претерпел мученическую смерть. Сейчас его считают покровителем путешественников и водителей, а его образ часто можно увидеть в автомобилях как символ защиты в дороге.

Какой сегодня, 9 мая 2025 года, день в Украине

Сегодня отмечается День Европы в Украине — праздник, который с 2023 года официально перенесен на 9 мая. Это важный шаг, символизирующий окончательный разрыв с советским прошлым и четкий цивилизационный выбор нашей страны — быть частью европейского сообщества.

День Европы в условиях войны приобрел новое звучание. Он не только о единстве и ценностях, но и о благодарности. Благодарности странам ЕС за поддержку Украины, за солидарность в самые тяжелые времена, за помощь армии, убежище для миллионов беженцев, санкции против агрессора.

В мирные времена в Киеве к этому дню устраивали Европейский городок, встречи с дипломатами, культурные события и презентации. Теперь это праздник, наполненный содержанием сопротивления и надежды, который напоминает, что Украина — это Европа не только географически, а прежде всего исторически и ментально.

Кто празднует день ангела 9 мая 2026 года

Сегодня свои именины отмечают носители имен Иосиф и Николай. Первое имеет древнееврейское происхождение и означает “Бог преумножит”. Его владельцев отличает мудрость, выдержка и склонность к глубоким размышлениям.

Имя Николай (с греческого “победитель народов”) — одно из самых почитаемых в украинской традиции, не в последнюю очередь благодаря святому Николаю Чудотворцу, которого вспоминают именно в этот день.

Что нельзя делать 9 мая 2026 года

В этот день стоит воздержаться от ругани, ссор, оскорблений и даже плохих мыслей. Считается, что негативные слова и пожелания могут обернуться против того, кто их произносит. Также не следует отказывать в помощи тем, кто ее просит.

Согласно народным приметам, сегодня не советуют брать деньги в долг и самим занимать, чтобы не отдать благосостояние. Не стоит стричь волосы или ногти — это может ослабить жизненные силы. После захода солнца не выносят мусор, чтобы не вынести из дома достаток.

Также не рекомендуется работать с острыми предметами, кроме ножей и садового инструмента, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Что можно делать сегодня

В народе 9 мая известно как Николай Весенний — праздник, посвященный защитнику земледелия, скота, а особенно лошадей. Именно в этот день во многих селах впервые выгоняли лошадей на ночную пашню и молились об их здоровье и обереге на весь сезон.

Хорошей традицией этого дня является посещение церкви и молитва к святому Николаю. По обычаю, можно освящать воду. Считается, что 9 мая она приобретает целебные свойства. Такой водой окропляют дом, а в случае болезни пьют для исцеления.

Сегодня важно не только просить, но и делиться. Помощь ближнему — одна из главных добродетелей дня. Милостыня, благотворительность, поддержка тех, кто в беде — именно такими поступками чтят память святого Николая, который всегда приходил на помощь нуждающимся.

Народные приметы на 9 мая 2026 года

Если сегодня идет дождь — лето обещает быть влажным и щедрым на урожай, без засухи.

Прохладная погода 9 мая предвещает затяжную весну — настоящее тепло придет лишь на Троицу.

Громкое кваканье лягушек в этот день считают хорошим знаком — на богатый урожай овса.

Когда зацветает калина — время открывать купальный сезон

