Сегодня, 10 мая, в Украине традиционно отмечают День матери – один из самых теплых и искренних праздников весны.

В мировом календаре на эту дату приходятся Всемирный день движения для здоровья, Всемирный день справедливой торговли, Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой, Международный день ветряка, Всемирный день хозяйствования, День океана-матери, Всемирный день танца живота и Международный день аргании.

Православная церковь сегодня чтит память апостола Симона Зилота. Подробнее о празднике, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 10 мая 2026 года

В церковном календаре сегодня — день памяти Симона Зилота (Кананита), одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был ярым сторонником христианства, а после вознесения Спасителя проповедовал в разных странах.

Исследователи предполагают, что Симон Зилот был женихом на свадьбе в Кане Галилейской, где Иисус превратил воду в вино. Святой умер мученической смертью, по одной из версий — был живьем распилен пилой. Именно поэтому Симона Кананита часто изображают с пилой.

Какой сегодня, 10 мая 2026 года, день в Украине

10 мая в Украине отмечают День матери — ежегодный праздник, который приходится на второе воскресенье мая. Это день благодарности за любовь, заботу и безграничную поддержку, которую мамы дарят своим детям всю жизнь.

Впервые этот праздник отметили украинцы-диаспоры в Канаде в 1928 году. Затем он распространился на Львов и Галичину. После запрета советской властью День матери вернулся только с обретением Украиной независимости, став официальным в 1999-м.

Также 10 мая День матери празднуют в США, Канаде, Чехии, Дании и ряде других стран.

Кто празднует день ангела 10 мая 2026 года

С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких имен: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон и Таисия.

Что нельзя делать 10 мая 2026 года

Сегодня, как и в любой другой праздник, церковь не одобряет ссор, агрессии, сплетен, сквернословия. Нельзя обижать кого-то и обижаться. Также не рекомендуется злоупотреблять алкоголем.

Что можно делать сегодня

В день Симона Зилота женщины обычно ходили в лес и собирали там лекарственные травы. В народе считали, что святой наделяет растения сильной и целебной энергией. Травы засушивали, а затем использовали для лечения различных болезней.

Сегодня можно заниматься домашними делами, работать на огороде и во дворе. Вечером можно пригласить в гости друзей и родных.

Народные приметы на 10 мая 2026 года

Утром много росы — к хорошему урожаю.

Нашли на улице подкову — ждите удачи.

Солнечный день — лето будет ясным и теплым.

Дождь — к прохладному лету.

