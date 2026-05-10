Какой праздник 10 мая 2026 и зачем в этот день ходили в лес
Сегодня, 10 мая, в Украине традиционно отмечают День матери – один из самых теплых и искренних праздников весны.
В мировом календаре на эту дату приходятся Всемирный день движения для здоровья, Всемирный день справедливой торговли, Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой, Международный день ветряка, Всемирный день хозяйствования, День океана-матери, Всемирный день танца живота и Международный день аргании.
Православная церковь сегодня чтит память апостола Симона Зилота. Подробнее о празднике, приметах и запретах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник — 10 мая 2026 года
В церковном календаре сегодня — день памяти Симона Зилота (Кананита), одного из 12 апостолов Иисуса Христа. Он был ярым сторонником христианства, а после вознесения Спасителя проповедовал в разных странах.
Исследователи предполагают, что Симон Зилот был женихом на свадьбе в Кане Галилейской, где Иисус превратил воду в вино. Святой умер мученической смертью, по одной из версий — был живьем распилен пилой. Именно поэтому Симона Кананита часто изображают с пилой.
Какой сегодня, 10 мая 2026 года, день в Украине
10 мая в Украине отмечают День матери — ежегодный праздник, который приходится на второе воскресенье мая. Это день благодарности за любовь, заботу и безграничную поддержку, которую мамы дарят своим детям всю жизнь.
Впервые этот праздник отметили украинцы-диаспоры в Канаде в 1928 году. Затем он распространился на Львов и Галичину. После запрета советской властью День матери вернулся только с обретением Украиной независимости, став официальным в 1999-м.
Также 10 мая День матери празднуют в США, Канаде, Чехии, Дании и ряде других стран.
Кто празднует день ангела 10 мая 2026 года
С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких имен: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон и Таисия.
Что нельзя делать 10 мая 2026 года
Сегодня, как и в любой другой праздник, церковь не одобряет ссор, агрессии, сплетен, сквернословия. Нельзя обижать кого-то и обижаться. Также не рекомендуется злоупотреблять алкоголем.
Что можно делать сегодня
В день Симона Зилота женщины обычно ходили в лес и собирали там лекарственные травы. В народе считали, что святой наделяет растения сильной и целебной энергией. Травы засушивали, а затем использовали для лечения различных болезней.
Сегодня можно заниматься домашними делами, работать на огороде и во дворе. Вечером можно пригласить в гости друзей и родных.
Народные приметы на 10 мая 2026 года
- Утром много росы — к хорошему урожаю.
- Нашли на улице подкову — ждите удачи.
- Солнечный день — лето будет ясным и теплым.
- Дождь — к прохладному лету.