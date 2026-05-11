Сегодня, 11 мая, отмечают Всемирный день технологий и Всемирный день осведомленности об эго.

Православные верующие чтят святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — просветителей славян.

Факты ICTV собрали информацию о церковном и светском значении этого дня, именинах, приметах, а также советы, чего сегодня стоит избегать, а что, наоборот, сделать.

Какой сегодня церковный праздник — 11 мая 2026 года

В этот день православная церковь чтит память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — братьев-просветителей, которые создали первую славянскую азбуку, перевели Священное Писание и начали просвещение среди славян, в частности, открывая церковные школы.

Кто празднует день ангела 11 мая 2026 года

Именины 11 мая отмечают обладатели имен Кирилл, Мефодий, Никодим, Софроний, Герман, Михаил, Александр и Ростислав.

Что нельзя делать 11 мая 2026 года

В день чествования святых Кирилла и Мефодия не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, купаться в водоемах и начинать новые дела, если старые еще не завершены. Считается, что в этот день не стоит покупать дорогие вещи, потому что они могут быстро испортиться.

Также не советуют посещать кладбища, стричь волосы или ногти, ссориться и допускать негативные эмоции. Незамужним девушкам лучше воздержаться от уборки и выноса мусора, чтобы не “вымести” счастье.

Эти запреты основываются на древних народных приметах, дошедших до нас в наследство вместе с уважением к святому дню.

Что можно делать сегодня

День памяти святых Кирилла и Мефодия по традиции посвящают духовному обогащению и спокойствию. Это благоприятное время для посещения храма, молитвы и размышлений о собственном пути. Считается, что просьбы о мудрости и знаниях в этот день будут непременно услышаны.

В народе этот день также связан с целебными свойствами природы. Считалось, что березовый сок, собранный 11 мая, обладает особой силой, а ветер, дующий в этот день, может забрать болезни. Знахари готовили снадобья из мать-и-мачехи, крапивы и подорожника, веря в их лечебную силу.

Этот день благоприятен для примирения, добрых дел и спокойного отдыха. Считается, что искренность и доброжелательность, проявленные сегодня, принесут гармонию в будущем.

Народные приметы на 11 мая 2026 года

Если с утра туман — скоро изменится погода.

Ясное небо и солнце — к теплому лету, дождь — к влажному.

Бабочки прячутся в домах — ждите похолодания.

Красное солнце на востоке — лето будет с грозами.

Двойная радуга — примета жаркого июня.

Много сока в березе — лето обещает быть дождливым.

Теплая звездная ночь — к хорошему урожаю.

Если лошадь трясет гривой — будет дождь.

Поздно зацвели одуванчики — лето будет жарким и сухим.

