Какой праздник 11 мая 2026 и почему девушкам не советовали подметать
Сегодня, 11 мая, отмечают Всемирный день технологий и Всемирный день осведомленности об эго.
Православные верующие чтят святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — просветителей славян.
Факты ICTV собрали информацию о церковном и светском значении этого дня, именинах, приметах, а также советы, чего сегодня стоит избегать, а что, наоборот, сделать.
Какой сегодня церковный праздник — 11 мая 2026 года
В этот день православная церковь чтит память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — братьев-просветителей, которые создали первую славянскую азбуку, перевели Священное Писание и начали просвещение среди славян, в частности, открывая церковные школы.
Кто празднует день ангела 11 мая 2026 года
Именины 11 мая отмечают обладатели имен Кирилл, Мефодий, Никодим, Софроний, Герман, Михаил, Александр и Ростислав.
Что нельзя делать 11 мая 2026 года
В день чествования святых Кирилла и Мефодия не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом, купаться в водоемах и начинать новые дела, если старые еще не завершены. Считается, что в этот день не стоит покупать дорогие вещи, потому что они могут быстро испортиться.
Также не советуют посещать кладбища, стричь волосы или ногти, ссориться и допускать негативные эмоции. Незамужним девушкам лучше воздержаться от уборки и выноса мусора, чтобы не “вымести” счастье.
Эти запреты основываются на древних народных приметах, дошедших до нас в наследство вместе с уважением к святому дню.
Что можно делать сегодня
День памяти святых Кирилла и Мефодия по традиции посвящают духовному обогащению и спокойствию. Это благоприятное время для посещения храма, молитвы и размышлений о собственном пути. Считается, что просьбы о мудрости и знаниях в этот день будут непременно услышаны.
В народе этот день также связан с целебными свойствами природы. Считалось, что березовый сок, собранный 11 мая, обладает особой силой, а ветер, дующий в этот день, может забрать болезни. Знахари готовили снадобья из мать-и-мачехи, крапивы и подорожника, веря в их лечебную силу.
Этот день благоприятен для примирения, добрых дел и спокойного отдыха. Считается, что искренность и доброжелательность, проявленные сегодня, принесут гармонию в будущем.
Народные приметы на 11 мая 2026 года
- Если с утра туман — скоро изменится погода.
- Ясное небо и солнце — к теплому лету, дождь — к влажному.
- Бабочки прячутся в домах — ждите похолодания.
- Красное солнце на востоке — лето будет с грозами.
- Двойная радуга — примета жаркого июня.
- Много сока в березе — лето обещает быть дождливым.
- Теплая звездная ночь — к хорошему урожаю.
- Если лошадь трясет гривой — будет дождь.
- Поздно зацвели одуванчики — лето будет жарким и сухим.