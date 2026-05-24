В воскресенье, 24 мая, отмечается День славянской письменности и культуры, День авиационного техника, Европейский день парков, Всемирный день осведомленности о шизофрении, Всемирный день видеоигр и День тиары.

Православная церковь сегодня чтит память преподобного Симеона Дивногорца. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 24 мая 2026 года

В церковном календаре сегодня — день памяти преподобного Симеона Дивногорца. Он жил в VI веке, был родом из Антиохии (Сирия).

Сейчас смотрят

Святой поселился в обители преподобного Иоанна Столпника, где принял монашеский постриг и взошел на столп. Впоследствии Симеон переселился на Дивную гору, где основал свою обитель. Он вел благочестивую жизнь, много молился и читал Священное Писание. Проведя на столпе 68 лет, преподобный Симеон скончался в 596 году.

Какой сегодня, 24 мая 2026 года, день в Украине

Ежегодно 24 мая в Украине отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник был установлен в 2004 году, “учитывая историческое и просветительское значение наследия славянских первоучителей в достижении национальной культуры”.

Ранее в эту дату чествовали память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Однако после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь святых вспоминают 11 мая.

Кто празднует день ангела 24 мая 2026 года

С именинами сегодня стоит поздравить обладателей таких мужских имен: Иван, Степан и Феодор.

Что нельзя делать 24 мая 2026 года

Сегодня нельзя ссориться, сквернословить, завидовать, сплетничать, обижать и желать другим зла.

Согласно приметам, нельзя давать деньги в долг, потому что их никогда не вернут. Не стоит сажать огурцы — урожая с них не будет.

Что можно делать сегодня

День считается удачным для любого лечения и медицинских процедур. Наши предки верили, что 24 мая шиповник обладает особой силой.

Девушки в эту дату умывались отваром из цветков шиповника, чтобы кожа была гладкой. Также варили чай из цветков шиповника и делали варенье.

Народные приметы на 24 мая 2026 года

Ясная и солнечная погода предвещает урожайное лето.

Много комаров — к засухе в летний период.

Идет дождь — осенью будет много грибов.

В небе много птиц — к хорошей погоде.

Птицы летают низко — ждите сильных дождей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.