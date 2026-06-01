В июне 2026 года церковный календарь включает в себя крупные праздники после Пятидесятницы, начало Петровского поста и дни почитания апостолов, пророков и украинских святых.

Среди главных дат месяца — День Святого Духа, Рождество Иоанна Крестителя, а также праздник верховных апостолов Петра и Павла. Верующие также почитают Всех святых земли Украинской, преподобного Агапита Печерского и других подвижников, мучеников и святителей.

Факты ICTV составили церковный календарь на июнь 2026 года по дням — ключевые даты религиозных праздников приведены по новоюлианскому календарю.

Церковные праздники в июне 2026 года

1 июня — День Святого Духа; святого мученика Юстина Философа; преподобного Агапита Киево-Печерского.

2 июня — святителя Никифора, патриарха Константинопольского.

3 июня — святых мучеников Лукилиана и других.

4 июня — святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.

5 июня — священномученика Дорофея, епископа Тирского.

6 июня — преподобных Висариона и Илариона.

7 июня — Всех святых; священномученика Теодота, епископа Анкирского.

8 июня — начало Петровского поста; великомученика Феодора Стратилата.

9 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.

10 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского; преподобного Силуана Киево-Печерского.

11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы.

12 июня — преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского.

13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия.

14 июня — Всех святых земли Украинской; пророка Елисея.

15 июня — пророка Амоса; преподобного Иеронима Стридонского.

16 июня — святителя Тихона; мучеников Тигрия и Евтропия.

17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила.

18 июня — святого мученика Леонтия.

19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня.

20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского.

21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского.

22 июня — священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

23 июня — святой мученицы Агриппины.

24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя (Ивана Купала).

25 июня — преподобномученицы Февронии.

26 июня — преподобного Давида Солунского.

27 июня — преподобного Самсона, врача.

28 июня — окончание Петровского поста; перенесение мощей святых безсребреников Кира и Иоанна.

29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла.

30 июня — Собор 12 апостолов.

