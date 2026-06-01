В июне 2026 года церковный календарь включает в себя крупные праздники после Пятидесятницы, начало Петровского поста и дни почитания апостолов, пророков и украинских святых.

Среди главных дат месяца — День Святого Духа, Рождество Иоанна Крестителя, а также праздник верховных апостолов Петра и Павла. Верующие также почитают Всех святых земли Украинской, преподобного Агапита Печерского и других подвижников, мучеников и святителей.

Факты ICTV составили церковный календарь на июнь 2026 года по дням — ключевые даты религиозных праздников приведены по новоюлианскому календарю.

Церковные праздники в июне 2026 года

  • 1 июня — День Святого Духа; святого мученика Юстина Философа; преподобного Агапита Киево-Печерского.
  • 2 июня — святителя Никифора, патриарха Константинопольского.
  • 3 июня — святых мучеников Лукилиана и других.
  • 4 июня — святителя Митрофана, патриарха Константинопольского.
  • 5 июня — священномученика Дорофея, епископа Тирского.
  • 6 июня — преподобных Висариона и Илариона.
  • 7 июня — Всех святых; священномученика Теодота, епископа Анкирского.
  • 8 июня — начало Петровского поста; великомученика Феодора Стратилата.
  • 9 июня — святителя Кирилла, архиепископа Александрийского.
  • 10 июня — священномученика Тимофея, епископа Прусского; преподобного Силуана Киево-Печерского.
  • 11 июня — святых апостолов Варфоломея и Варнавы.
  • 12 июня — преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского.
  • 13 июня — святых мучеников Акилины и Трифилия.
  • 14 июня — Всех святых земли Украинской; пророка Елисея.
  • 15 июня — пророка Амоса; преподобного Иеронима Стридонского.
  • 16 июня — святителя Тихона; мучеников Тигрия и Евтропия.
  • 17 июня — святых мучеников Мануила, Савела и Измаила.
  • 18 июня — святого мученика Леонтия.
  • 19 июня — святого апостола Иуды, брата Господня.
  • 20 июня — священномученика Мефодия, епископа Патарского.
  • 21 июня — святого мученика Юлиана Тарсийского.
  • 22 июня — священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
  • 23 июня — святой мученицы Агриппины.
  • 24 июня — Рождество святого Иоанна Крестителя (Ивана Купала).
  • 25 июня — преподобномученицы Февронии.
  • 26 июня — преподобного Давида Солунского.
  • 27 июня — преподобного Самсона, врача.
  • 28 июня — окончание Петровского поста; перенесение мощей святых безсребреников Кира и Иоанна.
  • 29 июня — святых верховных апостолов Петра и Павла.
  • 30 июня — Собор 12 апостолов.
