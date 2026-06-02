Сегодня, 2 июня, в мире отмечают Международный день секс-работников – в память о демонстрации по защите прав в Лионе в 1975 году, а также Всемирный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, учрежденный в 2016-м.

Верующие же в этот день чтят память святителя Никифора, патриарха Царьградского – стойкого защитника иконопочитания в период иконоборчества.

Факты ICTV узнали больше об истории праздников этого дня, кто отмечает именины, к каким приметам обращались наши предки, а также что можно и чего не стоит делать сегодня.

Какой сегодня церковный праздник – 2 июня 2026 года

Православная церковь чтит память святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Святой Никифор был ревностным защитником православной веры и почитания икон в период иконоборчества.

При правлении императора Льва V Армянина он подвергся гонениям и был сослан на остров Проконнис, где провел 13 лет в изгнании и умер. В 847 году его нетленные мощи были торжественно перенесены в Константинополь.

Кто празднует день ангела 2 июня 2026 года

В этот день именины отмечают Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Ульяна и Юлиана. Всех, кто носит эти имена, поздравляют с днем ангела, желают здоровья, силы духа и Божьего благословения.

Что нельзя делать 2 июня 2026 года

Носить рваную, грязную или сильно изношенную одежду.

Стричь волосы, поскольку считалось, что это может привести к их ослаблению.

Ходить в лес – там подстерегает опасность.

Рассказывать о снах, иначе они не сбудутся.

Что можно делать сегодня

В этот день незамужние девушки плели венки из вьюна, думая о своем будущем. Верили, что если такое самодельное украшение проносить весь день, сбудутся самые заветные мечты.

Народные приметы на 2 июня 2026 года

Если утром много росы – следующий день будет холодным.

Утки часто ныряют – к дождям.

Пчелы летают большим роем – к дождю, поодиночке – к сухой погоде.

Громко квакают лягушки – к обильному урожаю огурцов.

Ливень указывает на то, что через полгода того же числа будет сильный снегопад.

