В пятницу, 5 июня, отмечается Всемирный день охраны окружающей среды, Европейский день зубных техников, Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством, Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией, День воздушных шаров и День персонального компьютера Apple II

Православная церковь сегодня чтит память священномученика Дорофея, епископа Тирского. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 5 июня 2026 года

Каждый год 5 июня верующие вспоминают священномученика Дорофея. Он был епископом Тира Финикийского. Прятался в период гонений на христиан во времена правления императора Диоклетиана, однако впоследствии вернулся в Тир.

Сейчас смотрят

После возвращения Дорофей руководил своей епархией около 50 лет. Он принял мученическую смерть в период правления Юлиана Отступника в городе Уд (современная Варна). Дорофею приписывают составление Синопсиса (сборник преданий о жизни пророков и апостолов), содержащего один из вариантов списка апостолов от семидесяти.

Кто празднует день ангела 5 июня 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Гавриил, Георгий, Игорь, Константин, Леонид, Марк, Михаил, Николай, Петр и Федор.

Что нельзя делать 5 июня 2026 года

В день Дорофея запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать и завидовать. Нужно осторожно пользоваться ножом, ножницами, иглой, топором и другими острыми предметами, поскольку есть риск порезаться.

В этот день не рекомендуется браться за домашние дела, потому что все будет валиться из рук. Также не стоит тратить крупные суммы денег — покупки себя не оправдают.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно работать во дворе. День считается удачным для того, чтобы избавиться от сорняков на огороде.

Существует поверье, что на Дорофея расцветает сон-трава. Если на участке появился такой цветок, то это считалось хорошей приметой.

В этот день также обращали внимание на сны. Если увидели хороший сон — это означает, что вы на правильном жизненном пути. Плохой сон указывает на то, что стоит что-то менять в жизни.

Народные приметы на 5 июня 2026 года

Над водой стелется туман — будет много грибов.

Пчелы прячутся по ульям или собака не выходит из будки — скоро будет дождь.

До обеда пасмурно, а во второй половине дня вышло солнце — до конца июня погода будет переменчивой.

Появилось много пауков — ждите ясную и сухую погоду.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.