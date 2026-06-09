Ежегодно 9 июня Украина вместе со всем миром отмечает Международный день друзей. Это прекрасная возможность напомнить дорогим людям, как много они для вас значат. В 2026 году праздник выпадает на вторник, но ничто не помешает сходить с друзьями на кофе.

Факты ICTV подготовили подборку лучших поздравлений с Международным днем друзей в картинках, стихах и прозе. Выбирайте то, что больше всего резонирует с вашими чувствами, и отправляйте друзьям – они точно оценят ваше внимание.

Международный день друзей 2026 – поздравления в картинках

Эти открытки можно отправить в мессенджере или же запостить в соцсетях, чтобы поздравить всех друзей одновременно.

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Международный день друзей 2026 – поздравления в стихах

Как хорошо, что есть на свете день —

День радости, веселья и успехов.

Спасибо Дню друзей, что вы со мной.

Что много радости, тепла и много света.

***

С Днем друзей хочу поздравить,

Это праздник для всех нас.

Дружбу светлую восславить,

Ту, что лечит нас подчас.

Вам беречь друзей желаю,

Никогда не предавать,

Помогать, любить и верить,

Обожать и понимать.



***

Поздравляю всех друзей,

День сегодня наш законный.

Вам желаю ярких дней,

Счастья и любви огромной!

***

С Днем друзей всех поздравляю

И вас крепко обнимаю!

Я на мир весь прокричу,

Как вас сильно всех люблю!

***

Друзья, спасибо, что вы есть!

Я с праздником вас поздравляю,

Придуманного в вашу честь,

Здоровья, счастья всем желаю!

Международный день друзей 2026 – поздравления в прозе

Поздравляю с Международным днем друзей! Спасибо тебе за поддержку, за смех и за молчание, когда нужно. Пусть жизнь приносит только добро, а наша дружба никогда не угасает!

***

С днем друзей! Ты – человек, которому я могу доверить и радость, и слезы. Будь счастливой, настоящей, свободной и неповторимой!

***

Поздравляю с Международным днем друзей! Спасибо, что всегда рядом! Наша дружба – это якорь, который держит в шторм. Пусть даже километры расстояния не разделяют нас никогда! Обнимаю и ценю!

***

Если бы дня друзей не было, его нужно было бы придумать, чтобы я могла тебя поздравить! Пусть в твоих днях будет больше тепла, чем тревог, и больше настоящих людей, чем случайных. Спасибо за каждую совместную шутку, за честность и за поддержку!

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Спасибо тебе за ту дружбу, которая не зависит от времени, расстояния или обстоятельств! С тобой легко быть собой. В этот день хочу пожелать тебе внутренней тишины, ярких событий и искренних людей рядом! Таких, как я!

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