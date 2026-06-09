Международный день друзей 2026: слова, которые стоит сказать сегодня
Ежегодно 9 июня Украина вместе со всем миром отмечает Международный день друзей. Это прекрасная возможность напомнить дорогим людям, как много они для вас значат. В 2026 году праздник выпадает на вторник, но ничто не помешает сходить с друзьями на кофе.
Факты ICTV подготовили подборку лучших поздравлений с Международным днем друзей в картинках, стихах и прозе. Выбирайте то, что больше всего резонирует с вашими чувствами, и отправляйте друзьям – они точно оценят ваше внимание.
Международный день друзей 2026 – поздравления в картинках
Эти открытки можно отправить в мессенджере или же запостить в соцсетях, чтобы поздравить всех друзей одновременно.
Международный день друзей 2026 – поздравления в стихах
Как хорошо, что есть на свете день —
День радости, веселья и успехов.
Спасибо Дню друзей, что вы со мной.
Что много радости, тепла и много света.
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С Днем друзей хочу поздравить,
Это праздник для всех нас.
Дружбу светлую восславить,
Ту, что лечит нас подчас.
Вам беречь друзей желаю,
Никогда не предавать,
Помогать, любить и верить,
Обожать и понимать.
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Поздравляю всех друзей,
День сегодня наш законный.
Вам желаю ярких дней,
Счастья и любви огромной!
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С Днем друзей всех поздравляю
И вас крепко обнимаю!
Я на мир весь прокричу,
Как вас сильно всех люблю!
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Друзья, спасибо, что вы есть!
Я с праздником вас поздравляю,
Придуманного в вашу честь,
Здоровья, счастья всем желаю!
Международный день друзей 2026 – поздравления в прозе
Поздравляю с Международным днем друзей! Спасибо тебе за поддержку, за смех и за молчание, когда нужно. Пусть жизнь приносит только добро, а наша дружба никогда не угасает!
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С днем друзей! Ты – человек, которому я могу доверить и радость, и слезы. Будь счастливой, настоящей, свободной и неповторимой!
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Поздравляю с Международным днем друзей! Спасибо, что всегда рядом! Наша дружба – это якорь, который держит в шторм. Пусть даже километры расстояния не разделяют нас никогда! Обнимаю и ценю!
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Если бы дня друзей не было, его нужно было бы придумать, чтобы я могла тебя поздравить! Пусть в твоих днях будет больше тепла, чем тревог, и больше настоящих людей, чем случайных. Спасибо за каждую совместную шутку, за честность и за поддержку!
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Спасибо тебе за ту дружбу, которая не зависит от времени, расстояния или обстоятельств! С тобой легко быть собой. В этот день хочу пожелать тебе внутренней тишины, ярких событий и искренних людей рядом! Таких, как я!