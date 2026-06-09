Во вторник, 9 июня, отмечается Международный день друзей, Международный день архивов, Всемирный день технического обслуживания, Международный день аккредитации, День кораллового треугольника, Международный день кельтского искусства, Всемирный день антифосфолипидного синдрома и День Дональда Дака – одного из самых известных персонажей студии Disney.

Православная церковь сегодня чтит память святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 9 июня 2026 года

9 июня в церковном календаре — день памяти святого Кирилла, патриарха Александрийской церкви. На протяжении своей жизни он активно защищал христианскую веру, вел долгую и изнурительную борьбу с еретиками и иудеями.

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Святой работал над составлением пасхалии по правилам Никейского собора. Он успел расписать дни празднования христианской Пасхи вплоть до 20-х годов VI столетия.

Святитель Кирилл оставил после себя много произведений. В частности, толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послание апостола Павла к Коринфянам и евреям, а также апологию в защиту христианства против императора Юлиана Отступника.

Кто празднует день ангела 9 июня 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Марианна, Мария и Марта.

Что нельзя делать 9 июня 2026 года

Сегодня нельзя завидовать, сплетничать, оскорблять других. Согласно народным приметам, в этот день не стоит одевать черное, иначе притянете к себе неприятности.

В Кириллов день не советуют рассказывать о планах на будущее — задуманное не сбудется. Запрещено ссориться и сквернословить — навлечете на себя “черную полосу”.

Что можно делать сегодня

Наши предки верили, что именно на Кирилла начинается настоящая летняя жара, а солнце сегодня отдает всю свою энергию земле и растениям.

В этот день рекомендуется очистить свое пространство от ненужного, избавиться от плохих привычек и негативных мыслей. У святителя Кирилла можно попросить защиты от недоброжелателей и зла.

Народные приметы на 9 июня 2026 года

Утром много росы — к хорошему урожаю.

Вороны раскричались — будет дождь.

На небе много звезд — будет много грибов в этом сезоне.

Муравьи стали активными — к хорошей погоде.

Дождь — урожай будет плохим.

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