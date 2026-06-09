Какой праздник 9 июня 2026 и почему не стоит одевать черное
Во вторник, 9 июня, отмечается Международный день друзей, Международный день архивов, Всемирный день технического обслуживания, Международный день аккредитации, День кораллового треугольника, Международный день кельтского искусства, Всемирный день антифосфолипидного синдрома и День Дональда Дака – одного из самых известных персонажей студии Disney.
Православная церковь сегодня чтит память святого Кирилла, архиепископа Александрийского. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 9 июня 2026 года
- Кто празднует день ангела 9 июня 2026 года
- Что нельзя делать 9 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 9 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 9 июня 2026 года
9 июня в церковном календаре — день памяти святого Кирилла, патриарха Александрийской церкви. На протяжении своей жизни он активно защищал христианскую веру, вел долгую и изнурительную борьбу с еретиками и иудеями.
Святой работал над составлением пасхалии по правилам Никейского собора. Он успел расписать дни празднования христианской Пасхи вплоть до 20-х годов VI столетия.
Святитель Кирилл оставил после себя много произведений. В частности, толкования на Евангелия от Луки, от Иоанна, Послание апостола Павла к Коринфянам и евреям, а также апологию в защиту христианства против императора Юлиана Отступника.
Кто празднует день ангела 9 июня 2026 года
В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Иван, Кирилл, Александр, Алексей, Марианна, Мария и Марта.
Что нельзя делать 9 июня 2026 года
Сегодня нельзя завидовать, сплетничать, оскорблять других. Согласно народным приметам, в этот день не стоит одевать черное, иначе притянете к себе неприятности.
В Кириллов день не советуют рассказывать о планах на будущее — задуманное не сбудется. Запрещено ссориться и сквернословить — навлечете на себя “черную полосу”.
Что можно делать сегодня
Наши предки верили, что именно на Кирилла начинается настоящая летняя жара, а солнце сегодня отдает всю свою энергию земле и растениям.
В этот день рекомендуется очистить свое пространство от ненужного, избавиться от плохих привычек и негативных мыслей. У святителя Кирилла можно попросить защиты от недоброжелателей и зла.
Народные приметы на 9 июня 2026 года
- Утром много росы — к хорошему урожаю.
- Вороны раскричались — будет дождь.
- На небе много звезд — будет много грибов в этом сезоне.
- Муравьи стали активными — к хорошей погоде.
- Дождь — урожай будет плохим.