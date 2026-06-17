В среду, 17 июня, отмечается Всемирный день каратэ, Всемирный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, Всемирный день мусорщика и Всемирный день теселяции, посвященный мозаике.

Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 17 июня 2026 года

Ежегодно 17 июня верующие вспоминают святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Они были родными братьями и происходили из семьи знатного перса-язычника.

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Их мать была христианкой, поэтому воспитала сыновей в своей вере. В зрелом возрасте братьев зачислили в войско гиренского царя Адамундара.

Однажды Мануила, Савела и Исмаила направили к императору Юлиану для важных переговоров. Братьев приняли с почетом, но когда они отказались принять участие в языческом празднике, это разгневало Юлиана.

После отказа отречься от христианской веры, братьев подвергли пыткам, а затем обезглавили.

Кто празднует день ангела 17 июня 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Иосиф, Кирилл, Клим, Максим, Никита и Пелагея.

Что нельзя делать 17 июня 2026 года

В этот день нельзя ссориться и выяснять отношения, иначе конфликт затянется надолго. Под запретом сплетни, зависть, жадность, ругань и оскорбления. Также не стоит заниматься ремонтом и строительством — эти дела могут не принести желаемого результата.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно помолиться и попросить у святых Мануила, Савела и Исмаила благополучия в семье. Сегодняшний день считается благоприятным для домашних делах — можно убирать, стирать, работать на огороде.

Народные приметы на 17 июня 2026 года

Жаркая и солнечная погода — к засушливому лету.

Сильный ветер — в ближайшие дни ожидайте непогоды.

Много мошек и комаров — лето будет дождливым.

Дождь 17 июня — к хорошему урожаю.

Утром на траве много росы — к щедрому урожаю огурцов.

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