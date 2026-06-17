Какой праздник 17 июня 2026 и почему не стоит выяснять отношения с другими
В среду, 17 июня, отмечается Всемирный день каратэ, Всемирный день крокодила, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, Всемирный день мусорщика и Всемирный день теселяции, посвященный мозаике.
Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — в материале.
- Какой сегодня церковный праздник — 17 июня 2026 года
- Кто празднует день ангела 17 июня 2026 года
- Что нельзя делать 17 июня 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 17 июня 2026 года
Какой сегодня церковный праздник — 17 июня 2026 года
Ежегодно 17 июня верующие вспоминают святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Они были родными братьями и происходили из семьи знатного перса-язычника.
Их мать была христианкой, поэтому воспитала сыновей в своей вере. В зрелом возрасте братьев зачислили в войско гиренского царя Адамундара.
Однажды Мануила, Савела и Исмаила направили к императору Юлиану для важных переговоров. Братьев приняли с почетом, но когда они отказались принять участие в языческом празднике, это разгневало Юлиана.
После отказа отречься от христианской веры, братьев подвергли пыткам, а затем обезглавили.
Кто празднует день ангела 17 июня 2026 года
В этот день именины отмечают обладатели таких имен: Иосиф, Кирилл, Клим, Максим, Никита и Пелагея.
Что нельзя делать 17 июня 2026 года
В этот день нельзя ссориться и выяснять отношения, иначе конфликт затянется надолго. Под запретом сплетни, зависть, жадность, ругань и оскорбления. Также не стоит заниматься ремонтом и строительством — эти дела могут не принести желаемого результата.
Что можно делать сегодня
Сегодня можно помолиться и попросить у святых Мануила, Савела и Исмаила благополучия в семье. Сегодняшний день считается благоприятным для домашних делах — можно убирать, стирать, работать на огороде.
Народные приметы на 17 июня 2026 года
- Жаркая и солнечная погода — к засушливому лету.
- Сильный ветер — в ближайшие дни ожидайте непогоды.
- Много мошек и комаров — лето будет дождливым.
- Дождь 17 июня — к хорошему урожаю.
- Утром на траве много росы — к щедрому урожаю огурцов.