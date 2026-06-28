В воскресенье, 28 июня, украинцы отмечают государственный праздник — День Конституции. Также на эту дату приходится ряд других праздников, в частности Международный день социального бизнеса, Международный день пирсинга и День молочного шоколада.

В церковном календаре сегодня — перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 28 июня 2026 года

Православные верующие 28 июня чтят перенесение мощей святых бессребреников Кира и Иоанна.

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Кир жил в III веке в египетском городе Александрии во времена правления императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан. Он был набожным врачом, который не брал никакого вознаграждения, а призывал людей не грешить. Впоследствии он поступил в монастырь в Арабии. Получил от Бога дар лечить больных молитвой.

Позже к нему присоединился бывший воин Иоанн, который принял крещение. За веру во Христа Кира и Иоанна посадили в тюрьму и жестоко мучили. Около 311 года их убили мечом. У мощей святых происходили многочисленные чудеса. Мощи Кира и Ивана покоятся в церкви святого Михаила в Мюнхене.

Какой сегодня, 28 июня 2026 года, день в Украине

В Украине 28 июня празднуют День Конституции — один из важнейших государственных праздников.

Именно в этот день в 1996 году Верховная Рада приняла Основной Закон, который закрепил суверенитет, территориальную целостность и демократические основы нашего государства. Этот праздник напоминает нам о важности верховенства права, свободы и справедливости.

В последнее воскресенье июня также отмечается День молодежных и детских общественных организаций Украины. Этот праздник был учрежден в 2008 году с целью поддержки деятельности молодежных и детских общественных объединений, способствующих гражданскому воспитанию, самореализации и активному участию молодежи в жизни страны.

Кто празднует день ангела 28 июня 2026 года

В этот день свои именины отмечают обладатели таких имен: Дмитрий, Иван, Константин, Мария и Юлиана. Поздравьте их теплыми словами или открыткой.

Что нельзя делать 28 июня 2026 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, быть жадным и проявлять равнодушие.

Народные приметы не советуют давать и брать деньги в долг, отказывать в помощи, а также играть свадьбу — брак будет непрочным. Также не рекомендуется ложиться спать слишком рано — может присниться кошмар.

Что можно делать сегодня

Сегодня можно заниматься домашними делами, работать на огороде и во дворе. День считается удачным для новых начинаний. Можно провести время с родными и друзьями, также не забудьте об отдыхе.

Народные приметы на 28 июня 2026 года

Дождливый день — осень будет теплой.

Черника начала созревать — уже можно косить рожь.

Скот сбился в кучу — скоро будет непогода.

Много шишек на сосне — будет щедрый урожай ячменя.

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