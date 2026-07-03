Сегодня, 3 июля, в Украине отмечают сразу два военных профессиональных праздника – День армейской авиации Сухопутных войск и День зенитных ракетных войск Воздушных Сил. Обе даты посвящены мужественным защитникам неба, которые ежедневно стоят на страже украинской безопасности.

В мире 3 июля также не обходится без интересных дат: отмечают Всемирный день сурикатов – харизматичных обитателей пустынь, День без полиэтиленовых пакетов, День благодарности кондиционерам, а также несколько необычный Международный день бросания камней и День неповиновения.

Православные верующие чтят память мученика Якинта и святителя Анатолия, патриарха Царьградского.

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Факты ICTV собрали подборку всех важных праздников 3 июля – узнайте, какие существуют приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 3 июля 2026 года

В этот день православная церковь чтит память святого мученика Якинта Кесарийского. Он происходил из Кесарии Каппадокийской, что в Малой Азии, и жил во II веке. Юношей Якинт служил при дворе императора Траяна, но его разоблачили как христианина. За отказ отречься от веры юношу подвергли тяжелым мучениям и заморили голодом в тюрьме.

Также 3 июля вспоминают святителя Анатолия, патриарха Константинопольского. Он родился в Александрии во второй половине IV века, получил философское образование и был рукоположен в диаконы святым Кириллом Александрийским. Во время ересей и церковных потрясений Анатолий стал патриархом и активно отстаивал чистоту православного учения.

При его участии в 451 году в Халкидоне состоялся Четвертый Вселенский собор, который провозгласил догмат о двух неразделимых природах Христа – божественной и человеческой. Святой Анатолий умер в 458 году, оставив после себя не только богословское наследие, но и многочисленные церковные гимны, которые до сих пор используются в богослужении.

Какой сегодня, 3 июля 2026 года, день в Украине

3 июля в Украине отмечают День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ. Это молодой праздник, учрежденный указом президента в январе 2025 года. Его цель – почтить мужество и героизм воинов армейской авиации, проявивших себя в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также заложить новые военные традиции.

Также сегодня отмечают День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины. Этот праздник установлен приказом Министерства обороны в феврале 2011 года и отмечается ежегодно 3 июля. Он призван подчеркнуть важность системы противовоздушной обороны государства. Именно зенитные ракетные войска вместе с другими подразделениями ежедневно защищают украинское небо, стратегические объекты и мирное население от ударов противника.

Кто празднует день ангела 3 июля 2026 года

3 июля – особый день для тех, кто носит имена Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Иван, Константин, Марк, Михаил, Александр, Родион и Фома. Именно эти имена упоминаются в православном именослове сегодня.

Если среди ваших родных, друзей или коллег есть именинники, не забудьте поздравить их с праздником. День ангела – это хороший повод для теплых слов и возможность пожелать духовной силы, небесной защиты и внутреннего спокойствия.

Что нельзя делать 3 июля 2026 года

Устраивать ссоры, вступать в конфликты и споры.

Принимать важные решения или делать окончательный выбор.

Выбрасывать остатки еды или мусор – это считается плохим знаком.

Давать или брать деньги в долг.

Что можно делать сегодня

3 июля – день очищения, преображения и внутреннего обновления. Это хорошее время для того, чтобы оглянуться назад, признать допущенные ошибки, сделать выводы и двигаться дальше с обновленной энергией.

Благоприятными будут поездки, командировки, а также любые дела, требующие решимости и внутренней отваги. Хорошо заниматься самосовершенствованием, проводить практики очищения тела и души.

Это прекрасный день, чтобы помириться с теми, с кем были в ссоре, и вернуться к внутреннему балансу. Также сегодня хороший момент для стрижки – она может принести обновление и добавить здоровья.

Народные приметы на 3 июля 2026 года

Дождь в этот день – к еще 40 дождливым дням подряд.

Паук плетет новую паутину – к хорошей погоде, уничтожает старую – к непогоде.

Насекомые собираются стаями – будет жара.

Если муравьи активно прячутся – следует ждать ветра или бури.

Облака высоко в небе – к жаре, низко – к дождю.

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