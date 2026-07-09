Какой праздник 9 июля 2026 года и что прибавит энергии в этот день
Сегодня, 9 июля, в мире отмечают День моды – праздник стиля, самовыражения и индивидуальности, когда каждый может подчеркнуть свою уникальность.
Также на эту дату приходится Международный день уничтожения оружия, введенный ООН для привлечения внимания к проблеме накопления нелегального вооружения в мире.
Православные христиане чтят память святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского – крестителя Сицилии.
Факты ICTV собрали информацию обо всех значимых событиях 9 июля. Узнайте, что сегодня нельзя делать, какие приметы связаны с этим днем и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 9 июля 2026 года
- Кто празднует день ангела 9 июля 2026 года
- Что нельзя делать 9 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 9 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 9 июля 2026 года
Согласно церковному календарю, в этот день почитают память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.
Он родился в Антиохии (современная Турция), принял крещение от апостолов, а впоследствии стал учеником святого Петра. Апостол поставил его епископом Тавромении – города на острове Сицилия, ныне известного как Таормина.
По преданию, Панкратий построил там первую городскую церковь и обратил жителей в христианство. Однако язычники оказали сопротивление – святого убили, забросав камнями. Он считается крестителем Сицилии.
Мощи священномученика хранятся в римской церкви Святого Панкратия, а в Таормине до сих пор стоит храм, названный в его честь. На иконах Панкратия изображают седым епископом с крестом и Евангелием в руках.
Кто празднует день ангела 9 июля 2026 года
Именины сегодня празднуют обладатели имен Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр и Федор.
Не забудьте поздравить родных, друзей и коллег, которых зовут именно так – теплые слова в день ангела всегда приятны.
Что нельзя делать 9 июля 2026 года
- Ссориться с близкими, сплетничать или осуждать других.
- Давать или брать деньги в долг.
- Купаться в открытых водоемах.
- Заниматься тяжелым физическим трудом и переутомляться за компьютером – в этот день глаза очень уязвимы.
- Часто смотреть в зеркало.
- Обижать животных.
Что можно делать сегодня
9 июля – день, когда стоит позаботиться о своем внутреннем состоянии. Хорошо начинать новые дела, планировать важные изменения, вкладывать силы в то, что приближает к личностному росту.
Астрологи советуют посвятить день обучению: слушать, наблюдать, делиться знаниями. Благоприятно также заниматься любимым хобби – особенно тем, что требует внимательности и точности.
Свежая, вкусная еда придаст энергии. Если давно планировали сменить прическу, то день благоприятен для стрижки.
Народные приметы на 9 июля 2026 года
- Если черника еще не созрела, осень будет холодной.
- Много ягод – к суровой зиме.
- Если утром роса, ждите теплой погоды.
- Паутина на ветках – к сухим и ясным дням.
- Если гремит гром – август будет дождливым, зато урожай орехов будет хорошим.
- Громко поют птицы – лето еще долго будет теплым.