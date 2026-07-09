Сегодня, 9 июля, в мире отмечают День моды – праздник стиля, самовыражения и индивидуальности, когда каждый может подчеркнуть свою уникальность.

Также на эту дату приходится Международный день уничтожения оружия, введенный ООН для привлечения внимания к проблеме накопления нелегального вооружения в мире.

Православные христиане чтят память святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского – крестителя Сицилии.

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Факты ICTV собрали информацию обо всех значимых событиях 9 июля. Узнайте, что сегодня нельзя делать, какие приметы связаны с этим днем и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 9 июля 2026 года

Согласно церковному календарю, в этот день почитают память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

Он родился в Антиохии (современная Турция), принял крещение от апостолов, а впоследствии стал учеником святого Петра. Апостол поставил его епископом Тавромении – города на острове Сицилия, ныне известного как Таормина.

По преданию, Панкратий построил там первую городскую церковь и обратил жителей в христианство. Однако язычники оказали сопротивление – святого убили, забросав камнями. Он считается крестителем Сицилии.

Мощи священномученика хранятся в римской церкви Святого Панкратия, а в Таормине до сих пор стоит храм, названный в его честь. На иконах Панкратия изображают седым епископом с крестом и Евангелием в руках.

Кто празднует день ангела 9 июля 2026 года

Именины сегодня празднуют обладатели имен Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Александр и Федор.

Не забудьте поздравить родных, друзей и коллег, которых зовут именно так – теплые слова в день ангела всегда приятны.

Что нельзя делать 9 июля 2026 года

Ссориться с близкими, сплетничать или осуждать других.

Давать или брать деньги в долг.

Купаться в открытых водоемах.

Заниматься тяжелым физическим трудом и переутомляться за компьютером – в этот день глаза очень уязвимы.

Часто смотреть в зеркало.

Обижать животных.

Что можно делать сегодня

9 июля – день, когда стоит позаботиться о своем внутреннем состоянии. Хорошо начинать новые дела, планировать важные изменения, вкладывать силы в то, что приближает к личностному росту.

Астрологи советуют посвятить день обучению: слушать, наблюдать, делиться знаниями. Благоприятно также заниматься любимым хобби – особенно тем, что требует внимательности и точности.

Свежая, вкусная еда придаст энергии. Если давно планировали сменить прическу, то день благоприятен для стрижки.

Народные приметы на 9 июля 2026 года

Если черника еще не созрела, осень будет холодной.

Много ягод – к суровой зиме.

Если утром роса, ждите теплой погоды.

Паутина на ветках – к сухим и ясным дням.

Если гремит гром – август будет дождливым, зато урожай орехов будет хорошим.

Громко поют птицы – лето еще долго будет теплым.

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