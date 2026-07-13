Сегодня, 13 июля, в мире отмечают Международный день головоломки, Международный день горных пород и Всемирный день рока, посвященный памяти о благотворительном концерте Live Aid 1985 года.

В православном календаре на этот день приходится Собор Архистратига Гавриила.

Факты ICTV собрали все важные события 13 июля – узнайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие приметы бытуют в народе и кто празднует именины.

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Какой сегодня церковный праздник – 13 июля 2026 года

В воскресенье, 13 июля, православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила — одного из самых известных небесных посланников в христианской традиции.

Праздник установлен в честь освящения Константинопольского храма, возведенного во имя Архангела в XVII веке. Именно Гавриил принес Деве Марии благую весть о рождении Иисуса Христа, сообщил пророку Даниилу о будущем еврейского народа, возвестил святому Захарии о рождении Иоанна Крестителя, а также вдохновил Моисея на написание Книги Бытия.

Архангела Гавриила считают покровителем посланников, дипломатов, а также современных средств связи – телефона, радио и телевидения. На иконах его изображают юношей с крыльями, нимбом, жезлом, веткой, фонарем или трубой. незаурядных знаний, умений и выдержки.

Кто празднует день ангела 13 июля 2026 года

Именины 13 июля празднуют Антон, Гавриил, Степан и Юлиан.

Не забудьте поздравить друзей и родных с этими именами – пожелания в день ангела всегда имеют особую силу.

Что нельзя делать 13 июля 2026 года

Не планируйте важных дел – день нестабильный, решения, принятые сегодня, могут оказаться ошибочными.

Не стригите волосы – это может привести к потерям или даже ухудшить состояние здоровья.

Не ленитесь — пассивность сегодня ослабляет внутреннюю силу и делает человека уязвимым к чужому влиянию.

Не назначайте лечебных процедур — ход терапии может быть непредсказуемым.

Не провоцируйте конфликты, не завидуйте и не сплетничайте.

Что можно делать сегодня

Этот день подходит для самоанализа и наблюдения за событиями вокруг. Все, что происходит сегодня, является своеобразным зеркалом — окружающий мир отражает ваши мысли, намерения и поступки. Если замечаете негатив, то стоит задуматься, что именно следует изменить в себе.

Благоприятно быть среди людей, особенно в дружеском кругу. Можно обсуждать проекты, делиться планами – даже самые рискованные замыслы сегодня имеют шанс на успех.

Также сегодня стоит порадовать себя. Позвольте себе маленькое удовольствие в виде чего-то вкусного, новой книги или любимого аромата.

13 июля – особое время для молитвы. Попросите у Архангела Гавриила защиты, внутреннего равновесия, мудрости и хороших новостей для близких.

Народные приметы на 13 июля 2026 года

Роса утром – день будет ясным и теплым.

Дождь на 13 июля – к плохому урожаю.

Птицы собираются в стаи – осень будет ранней.

Если сегодня кукушка кукует, то лето будет долгим.

Паук спускается с паутины – к потеплению.

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