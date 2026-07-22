Сегодня, 22 июля, в Украине вспоминают День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований — важную дату в истории борьбы за целостность государства.

В мире на эту дату приходятся Всемирный день мозга, День приближенного значения числа Пи, День гамака, День манго и День летнего отдыха — легкие и в то же время содержательные поводы вспомнить об отдыхе, знаниях и заботе о себе.

Православные христиане в этот день чтят память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины — верной последовательницы Христа и свидетельницы Его воскресения.

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Факты ICTV собрали все важные события 22 июля – узнавайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто празднует день ангела.

Какой сегодня церковный праздник – 22 июля 2026 года

Православные христиане в этот день чтят память святой равноапостольной мироносицы Марии Магдалины — преданной ученицы Иисуса Христа и первой, кому он явился после воскресения.

По Евангелию, Мария Магдалина была исцелена Христом от семи бесов и с тех пор посвятила свою жизнь служению Ему. Она сопровождала Иисуса до самого распятия, стояла у Креста рядом с Богородицей, а утром первого дня после субботы первой увидела воскресшего Спасителя.

Церковь почитает ее как равноапостольную, то есть такую, которая своей проповедью равна по значению апостолам. После Вознесения Христова она продолжила проповедовать в своих путешествиях, а впоследствии поселилась в Эфесе, где помогала Иоанну Богослову и мирно завершила свой земной путь.

Какой сегодня, 22 июля 2026 года, день в Украине

22 июля в Украине отмечают День освобождения Северодонецка от незаконных вооруженных формирований. Именно в этот день в 2014 году ВСУ освободили город от пророссийских боевиков, которые пытались реализовать на востоке государства сценарий аннексии, подобный крымскому.

Во время полномасштабного вторжения России удалось взять город под контроль. Сейчас Северодонецк снова проходит через ад оккупации. Однако мы верим, что над ним обязательно будет развеваться сине-желтый флаг — символ победы и мира.

Кто празднует день ангела 22 июля 2026 года

В этот день именины отмечают обладатели имен Михаил, Алексей, Мария и Магдалина.

Особого внимания заслуживают женщины с именами Мария или Магдалина – их небесная покровительница, которую чтят сегодня, является примером искренней веры и преданности.

Что нельзя делать 22 июля 2026 года

Ругать, оскорблять или унижать женщин. Считалось, что в день святой Марии Магдалины любое зло, сказанное в сторону женщины, вернется сторицей.

Шить, резать ткань или заниматься рукоделием, чтобы не «перерезать» счастье или женскую судьбу.

Стирать или мыть пол – вода в этот день может «вымыть» благополучие из дома.

Отказывать в помощи нуждающимся или больным, ведь Мария Магдалина является символом милосердия.

Принимать важные финансовые решения, делать крупные покупки.

Перегружать себя физически и игнорировать потребности своего тела – это день, когда нужно беречь здоровье.

Что можно делать сегодня

22 июля считается особым днем, когда хорошо молиться за здоровье женщин, согласие в семье и счастье в материнстве. В народе верили, что святая Мария Магдалина помогает тем, кто искренне просит о поддержке, прощении или душевном исцелении.

Утром полезно умыться росой, которая дарит красоту, молодость и защищает от бед на целый год. Также считалось благоприятным собирать чернику: именно в этот день она обладает особой силой укреплять зрение и дарить здоровье.

Хорошо провести время в тишине, среди природы или в кругу родных. Общение с добрыми людьми, особенно между женщинами, приветствуется, а вот конфликтов лучше избегать. Все, что сделано с любовью в этот день, принесет хороший результат.

Народные приметы на 22 июля 2026 года

Если 22 июля много росы, то осень будет дождливой.

Пауки активно плетут паутину – к теплой осени.

Идет дождь – будет хороший урожай зерновых.

Утренний туман – к ясной и безветренной погоде.

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