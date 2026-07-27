Сегодня, 27 июля, в Украине отмечают День медицинского работника и чтят память святого великомученика и целителя Пантелеймона, которого считают покровителем врачей.

Кроме того, в мире в этот день отмечают День рождения гамбургера, День трансатлантической связи, День волынки и необычный День “Возьмите свое комнатное растение на прогулку”.

Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто отмечает день ангела 27 июля, читайте в материале на сайте Факты ICTV.

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Какой сегодня церковный праздник – 27 июля 2026 года

В этот день чтят память святого великомученика и целителя Пантелеймона – покровителя врачей, воинов и всех, кто обращается за исцелением.

Святой Пантелеймон прославился чудесами исцеления, в частности воскрешением мальчика после укуса змеи. За свою веру и отказ служить языческим богам Пантелеймон подвергся пыткам и был казнен. В Украине – Руси великомученика почитают с XII века.

Также 27 июля вспоминают священномученика Климента Римского — одного из первых отцов церкви, ученика апостола Петра и миссионера.

Климент проповедовал в Крыму, куда был сослан за христианскую веру. Его казнили, привязав к якорю и утопив в море. Часть его мощей была перенесена в Рим Константином Философом, другая хранилась в Десятинной церкви в Киеве. Честная голова святого Климента хранится в Киево-Печерской лавре.

В христианской традиции Климент считается покровителем каторжан, каменотесов и моряков.

Какой сегодня, 27 июля 2026 года, день в Украине

С 2023 года День медицинского работника в Украине отмечают именно 27 июля. Такое решение было принято по инициативе президента Владимира Зеленского, чтобы разделить украинский профессиональный праздник с российским и придать ему достойное содержание.

Эта дата призвана почтить героический труд украинских медиков — врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, лаборантов, которые в условиях войны, под сиренами и взрывами, ежедневно спасают жизни, принимают роды, лечат раненых и помогают тем, кто в этом нуждается.

Также 27 июля украинцы отмечают День работников торговли — профессиональный праздник людей, которые ежедневно обеспечивают нам доступ к товарам и услугам, формируя экономическую стабильность государства.

Праздник был учрежден в 1995 году как проявление уважения к представителям отрасли, и с тех пор он ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.

Кто празднует день ангела 27 июля 2026 года

В этот день именины отмечают Герман, Эммануил, Иван и Николай. Не забудьте поздравить родных, друзей или коллег, которые носят эти имена.

Что нельзя делать 27 июля 2026 года

Работать в поле или на огороде.

Ссориться, обижать других, ругаться и сплетничать.

Отказывать в помощи нуждающимся.

Выбрасывать остатки еды.

Что можно делать сегодня

Это день силы, воли и начала новых дел. Если вы чувствуете прилив энергии, обязательно дайте ей выход: займитесь спортом, активной физической деятельностью или хотя бы прогуляйтесь.

Это благоприятное время для тех, кто не боится рисковать – неожиданные события могут открыть новые возможности.

День хорошо подходит для работы над собой. Также благоприятное время для походов в театр, на концерт, светских встреч.

Народные приметы на 27 июля 2026 года

Птицы долго не вылетают из гнезд утром – к затяжному дождю.

Лягушки ночью квакают громче, чем обычно – к непогоде.

Если на восходе солнца много росы – день будет сухим и ясным.

Если пауки прячутся в щели – к дождю. Если плетут паутину – будет сухо.

Много паутины утром – к погожему дню.

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