В среду, 5 августа 2026 года, в Украине и во всем мире отмечают немало международных, религиозных и необычных праздников.

В частности, сегодня отмечают Всемирный день устриц, Международный день светофора, День нижнего белья и День свежего дыхания.

Православные верующие отмечают Предпразднике Преображения Господня и чтят память праведной Нонны и мученика Евсигния.

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Почему в этот день обязательно ели сырой лук с хлебом, какие существуют строгие запреты и приметы — читайте в материале на Фактах ICTV.

Какой сегодня церковный праздник – 5 августа 2026 года

5 августа православные христиане отмечают Предпраздник Преображения Господня – один из важнейших двунадесятых праздников, также известный как Яблочный Спас. Это день подготовки к великим торжествам, символизирующим свет Божественной славы, явленный Иисусом Христом на горе Фавор.

Также 5 августа почитают память праведной Нонны – матери святого Григория Богослова. Ее жизненный путь стал примером глубокой веры, терпения и силы молитвы. Именно благодаря ее духовной стойкости муж Нонны принял христианство и стал епископом, а сын считается одним из самых выдающихся отцов церкви.

В этот же день вспоминают святого мученика Евсигния – воина из Антиохии, который прослужил в армии 60 лет, а в старости был казнен за верность Христу во время гонений при правлении императора Юлиана Отступника.

Кто празднует день ангела 5 августа 2026 года

Во вторник, 5 августа, именины отмечают Иваны и Ефимы, а также Марии, Дарьи и Кристины.

Не забудьте поздравить близких, которые носят эти имена, с днем ангела.

Что нельзя делать 5 августа 2026 года

Лениться, долго спать, ссориться или завидовать.

Употреблять мясо, алкоголь и никотин.

Работать в огороде после обеда, брать в руки острые предметы без необходимости.

Давать непрошеные советы.

Нарушать правила и режим.

Что можно делать сегодня

5 августа – день любви, покоя и внутренних поисков. Рекомендуется уединиться, помедитировать, обратиться к своему внутреннему “я”.

Полезно заниматься духовными практиками, читать, молиться, слушать тихую музыку. Физическую активность лучше свести к легким упражнениям на растяжку – например, хатха-йоге. Можно делать массаж, восстанавливать тело и нервную систему.

В бизнесе день не подходит для сделок и финансовых операций, однако благоприятен для благотворительности и поддержки других.

Народные приметы на 5 августа 2026 года

Если калина уже красная, осень будет ранней.

Гром утром – к нескольким дням жары.

Громко квакают лягушки – погода улучшится.

Туман вечером – август будет жарким.

Яркие звезды на рассвете – к изменению погоды.

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