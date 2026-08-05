Какой праздник 5 августа 2026 года и что не нужно брать в руки в этот день
В среду, 5 августа 2026 года, в Украине и во всем мире отмечают немало международных, религиозных и необычных праздников.
В частности, сегодня отмечают Всемирный день устриц, Международный день светофора, День нижнего белья и День свежего дыхания.
Православные верующие отмечают Предпразднике Преображения Господня и чтят память праведной Нонны и мученика Евсигния.
Это 1624-й день полномасштабной войны в Украине, в течение которого продолжается Успенский пост.
Почему в этот день обязательно ели сырой лук с хлебом, какие существуют строгие запреты и приметы — читайте в материале на Фактах ICTV.
- Какой сегодня церковный праздник – 5 августа 2026 года
- Кто празднует день ангела 5 августа 2026 года
- Что нельзя делать 5 августа 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 5 августа 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 5 августа 2026 года
5 августа православные христиане отмечают Предпраздник Преображения Господня – один из важнейших двунадесятых праздников, также известный как Яблочный Спас. Это день подготовки к великим торжествам, символизирующим свет Божественной славы, явленный Иисусом Христом на горе Фавор.
Также 5 августа почитают память праведной Нонны – матери святого Григория Богослова. Ее жизненный путь стал примером глубокой веры, терпения и силы молитвы. Именно благодаря ее духовной стойкости муж Нонны принял христианство и стал епископом, а сын считается одним из самых выдающихся отцов церкви.
В этот же день вспоминают святого мученика Евсигния – воина из Антиохии, который прослужил в армии 60 лет, а в старости был казнен за верность Христу во время гонений при правлении императора Юлиана Отступника.
Кто празднует день ангела 5 августа 2026 года
Во вторник, 5 августа, именины отмечают Иваны и Ефимы, а также Марии, Дарьи и Кристины.
Не забудьте поздравить близких, которые носят эти имена, с днем ангела.
Что нельзя делать 5 августа 2026 года
- Лениться, долго спать, ссориться или завидовать.
- Употреблять мясо, алкоголь и никотин.
- Работать в огороде после обеда, брать в руки острые предметы без необходимости.
- Давать непрошеные советы.
- Нарушать правила и режим.
Что можно делать сегодня
5 августа – день любви, покоя и внутренних поисков. Рекомендуется уединиться, помедитировать, обратиться к своему внутреннему “я”.
Полезно заниматься духовными практиками, читать, молиться, слушать тихую музыку. Физическую активность лучше свести к легким упражнениям на растяжку – например, хатха-йоге. Можно делать массаж, восстанавливать тело и нервную систему.
В бизнесе день не подходит для сделок и финансовых операций, однако благоприятен для благотворительности и поддержки других.
Народные приметы на 5 августа 2026 года
- Если калина уже красная, осень будет ранней.
- Гром утром – к нескольким дням жары.
- Громко квакают лягушки – погода улучшится.
- Туман вечером – август будет жарким.
- Яркие звезды на рассвете – к изменению погоды.