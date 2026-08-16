Ореховый Спас 2025: что на самом деле означает этот праздник
В августе украинцы отмечают третий и последний из трех Спасов – Ореховый Спас, который также называют Хлебным. После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь дата праздника приходится на середину августа.
Когда будет Ореховый Спас в 2026 году, какова история праздника и какие традиции с ним связаны – читайте в материале Факты ICTV. Также рассказываем, какие популярные сегодня обряды на самом деле не были характерны для украинской традиции.
Ореховый Спас 2026 – дата
В 2026 году Ореховый Спас в Украине отмечают 16 августа – именно на эту дату приходится Перенесение Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа по новоюлианскому календарю, которым пользуется Православная церковь Украины.
По старому стилю, Ореховый Спас праздновали 29 августа.
Ореховый Спас 2026 – история праздника
В церковной традиции этот день посвящен Переносу Нерукотворного образа Спасителя из Эдесы в Константинополь. Икона, по преданию, возникла чудесным образом – когда Христос вытер лицо полотенцем, и на нем остался Его лик.
Этот образ считается одним из первых изображений Иисуса и символизирует Его присутствие рядом с людьми.
Ореховый Спас также называют Хлебным, потому что в этот день выпекают первый хлеб из нового урожая. Другое название – Полотняный (Холщовый) Спас – в древности именно в этот день устраивали ярмарки тканей.
Кроме религиозного значения, у праздника есть еще несколько трактовок – это день благодарности за плоды земли и символическое завершение лета.
Ореховый Спас 2026 – традиции
Примечательно, что в украинской традиции не существовало отдельного культа освящения орехов. Этот ритуал бытовал преимущественно в русской церковной практике.
Украинцы же этот день больше связывали с завершением лета, сбором поздних фруктов, сушкой орехов, приготовлением первого хлеба из нового зерна.
Вот приметы, связанные с урожаем орехов, были:
- Орехов много – зима будет холодной.
- Если первый орех твердый и вкусный – год будет удачным.
- В этот день нельзя ссориться, потому что урожай испортится.
- Если в доме в этот день пахнет свежим хлебом – будет достаток на целый год.