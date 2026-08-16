Сегодня, 16 августа, верующие отмечают Праздник Перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа и чтят память святого мученика Диомида. В народной традиции на эту дату приходится Ореховый, или Третий Спас, которым завершается цикл летних Спасов.

Также 16 августа во всем мире отмечают Всемирный день воздушных змеев.

Факты ICTV собрали главные праздники 16 августа и рассказывают о традициях и приметах этого дня, о том, чего сегодня нельзя делать и кто отмечает именины.

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Какой сегодня церковный праздник – 16 августа 2026 года

16 августа верующие отмечают праздник Перенесения Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Его еще называют Третьим или Ореховым Спасом. Это событие завершает спасовский цикл и символически провожает лето.

Праздник связан с древней легендой о царе Эдесы Авгарии, который страдал проказой. Когда художники не смогли воссоздать образ Иисуса, Христос приложил к лицу полотно, на котором остался Его лик. Благодаря этому Нерукотворному образу царь исцелился, и еще многие люди обрели исцеление.

Также в этот день чтят память святого мученика Диомида. Он был врачом и христианином. Путешествуя, Диомид не только лечил телесные болезни, но и обращал язычников к вере во Христа.

Святой погиб во время преследования христиан при императоре Диоклетиане. Его имя почитают как покровителя целителей и часто упоминают во время таинства Елеосвящения (Соборувания).

Кто празднует день ангела 16 августа 2026 года

В этот день именины празднуют Иваны, Александры, Степаны, Яковы и Анны. Не забудьте поздравить родных и близких, носящих эти имена, с днем ангела.

Что нельзя делать 16 августа 2026 года

Ссориться, ругаться, проявлять гнев и агрессию.

Гадать, совершать магические обряды, выносить мусор из дома, подметать.

Начинать важные дела, подписывать соглашения.

Долго смотреться в зеркало – в народе верили, что это отнимает силу.

Ходить на кладбище – лучше сосредоточиться на живых и на светлой энергии.

Что можно делать сегодня

В народе говорят, что на Ореховый Спас работать не только можно, но и нужно – самое время завершать дела, собирать урожай, печь хлеб из новой муки, готовить запасы на зиму. Хозяйки угощают родных и близких орехами, яблоками, грушами, хлебом и медом.

В этот день полезно возиться по дому, убирать, закупаться, планировать быт.. Хорошо будет очистить дом – окропить его святой водой, окурить можжевельником, положить черный кремний на порог.

В астрологии день считается критическим, поэтому лучше не рисковать, не реагировать на провокации, избегать сомнений. Энергия дня требует твердости, уверенности, сосредоточенности. Удача будет сопутствовать тем, кто доводит начатое до конца, а не тем, кто бросается в новые авантюры.

Народные приметы на 16 августа 2026 года

Если день жаркий и сухой – осень будет теплой.

Много орехов – в следующем году будет богатый урожай хлеба.

Паутина в воздухе – к продолжительному бабьему лету.

Если журавли уже летят на юг – жди ранней зимы.

Иней утром – к щедрому урожаю в следующем году.

Дождь в этот день – тепло продержится осенью долго.

Если солнце садится за облака – в ближайшие дни будет похолодание.

Облака, вытянутые в одну линию – к сильному ветру.

Если орехи еще зеленые и твердые – зима будет суровой.

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