Праздники в сентябре 2026: когда отмечают День танковых войск и День фармацевта
Сентябрь для украинцев – это начало осени и возвращение к привычному рабочему ритму после лета. В начале месяца школьники снова отправляются на обучение, а 1 сентября в Украине отмечают День знаний.
Государственных праздников в этом месяце нет, но в календаре немало профессиональных, памятных и тематических дат.
В сентябре в Украине будут отмечать День военной разведки, День спасателя, День усыновления, День украинского кино, День фармацевтического работника и многие другие даты.
Какие праздники приходятся на сентябрь 2026 и будут ли дополнительные выходные, читайте в материале Фактов ICTV.
Календарь праздников на сентябрь 2026 года
Список праздников в сентябре:
- 1 сентября – День знаний.
- 2 сентября – День нотариата.
- 6 сентября – День предпринимателя.
- 7 сентября – День военной разведки Украины.
- 12 сентября – День войск радиоэлектронной борьбы, День физической культуры и спорта и День украинского кино.
- 13 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День памяти украинцев – жертв принудительного выселения из Лемковщины, Надсяния, Холмщины, Южного Подляшья, Любачевщины и Западной Бойковщины в 1944-1951 годах.
- 14 сентября – День танковых войск.
- 17 сентября – День спасателя и День усыновления.
- 19 сентября – День изобретателя и рационализатора и День фармацевтического работника.
- 20 сентября – День работника леса и День украинской музыки.
- 21 сентября – Международный день мира.
- 22 сентября – День партизанской славы.
- 27 сентября – Всемирный день туризма и День машиностроителя.
- 29 сентября – День памяти жертв Бабьего Яра.
- 30 сентября – Всеукраинский день библиотек.
Праздничный календарь на сентябрь 2026: будут ли дополнительные выходные
В сентябре 2026 года нет государственных праздников, которые в мирное время были бы нерабочими днями. Поэтому дополнительный выходной из-за праздников в этом месяце не предусмотрен.
Кроме того, в Украине продолжает действовать военное положение, из-за которого правила праздничных и нерабочих дней отличаются от действовавших до полномасштабной войны.
Закон Украины №2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения предусматривает особые правила работы в этот период. Нормы Кодекса законов о труде в отношении праздничных и нерабочих дней во время военного положения не применяются.
Так что в сентябре 2026 года дополнительных выходных из-за праздничных дат не будет. Однако работодатели могут самостоятельно устанавливать график работы с учетом потребностей и требований законодательства.