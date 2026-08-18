Сентябрь для украинцев – это начало осени и возвращение к привычному рабочему ритму после лета. В начале месяца школьники снова отправляются на обучение, а 1 сентября в Украине отмечают День знаний.

Государственных праздников в этом месяце нет, но в календаре немало профессиональных, памятных и тематических дат.

В сентябре в Украине будут отмечать День военной разведки, День спасателя, День усыновления, День украинского кино, День фармацевтического работника и многие другие даты.

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Какие праздники приходятся на сентябрь 2026 и будут ли дополнительные выходные, читайте в материале Фактов ICTV.

Календарь праздников на сентябрь 2026 года

Список праздников в сентябре:

1 сентября – День знаний.

2 сентября – День нотариата.

6 сентября – День предпринимателя.

7 сентября – День военной разведки Украины.

12 сентября – День войск радиоэлектронной борьбы, День физической культуры и спорта и День украинского кино.

13 сентября – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, а также День памяти украинцев – жертв принудительного выселения из Лемковщины, Надсяния, Холмщины, Южного Подляшья, Любачевщины и Западной Бойковщины в 1944-1951 годах.

14 сентября – День танковых войск.

17 сентября – День спасателя и День усыновления.

19 сентября – День изобретателя и рационализатора и День фармацевтического работника.

20 сентября – День работника леса и День украинской музыки.

21 сентября – Международный день мира.

22 сентября – День партизанской славы.

27 сентября – Всемирный день туризма и День машиностроителя.

29 сентября – День памяти жертв Бабьего Яра.

30 сентября – Всеукраинский день библиотек.

Праздничный календарь на сентябрь 2026: будут ли дополнительные выходные

В сентябре 2026 года нет государственных праздников, которые в мирное время были бы нерабочими днями. Поэтому дополнительный выходной из-за праздников в этом месяце не предусмотрен.

Кроме того, в Украине продолжает действовать военное положение, из-за которого правила праздничных и нерабочих дней отличаются от действовавших до полномасштабной войны.

Закон Украины №2136-IX Об организации трудовых отношений в условиях военного положения предусматривает особые правила работы в этот период. Нормы Кодекса законов о труде в отношении праздничных и нерабочих дней во время военного положения не применяются.

Так что в сентябре 2026 года дополнительных выходных из-за праздничных дат не будет. Однако работодатели могут самостоятельно устанавливать график работы с учетом потребностей и требований законодательства.

Источник : Верховная Рада

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