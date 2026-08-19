В среду, 19 августа 2026 года, в Украине отмечают День пчеловода, а в мире в этот день отмечаются Всемирный день гуманитарной помощи, Всемирный день фотографии, Международный день орангутана, Международный день банта и День почтовой марки.

По новому церковному календарю 19 августа православные чтят память святого мученика Андрея Стратилата.

Какие сегодня именины, что говорят народные приметы и каких запретов следует придерживаться 19 августа, читайте в материале Фактов ICTV.

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Какой сегодня церковный праздник – 19 августа 2026 года

Православные верующие 19 августа вспоминают святого мученика Андрея Стратилата, который служил в армии в Сирии во времена правления императора Максимиана. Он не был крещен, но тайно верил в Христа.

Во время битвы с персами Андрей вместе с другими воинами победил врага, призвав на помощь имя Иисуса Христа. Воины, увидев, что их победа произошла благодаря небесной помощи, обратились к вере во Христа.

Когда Андрей вернулся из похода, его и еще нескольких воинов-христиан заключили в тюрьму и жестоко пытали. Впоследствии император, опасаясь беспорядков в армии, отпустил их на свободу. Вместе с собратьями Андрей принял крещение в городе Тарсе. Вблизи армянского города Мелитина идолопоклонники зарубили воинов мечами. Тогда погибли 2 593 человека.

Какой сегодня, 19 августа 2026 года, день в Украине

В Украине ежегодно 19 августа отмечается День пасечника — профессиональный праздник пчеловодов.

Мероприятие было учреждено в поддержку инициативы Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пчеловодов Украины в 1997 году. Дата была выбрана в соответствии со Спасом, который после церковной реформы календаря приходится на 6 августа.

Кто празднует день ангела 19 августа 2026 года

Именины сегодня отмечают обладатели таких мужских имен: Андрей, Николай и Тимофей.

Поздравьте знакомых, которые носят эти имена, пожеланиями счастья, благополучия, мира и любви.

Что нельзя делать 19 августа 2026 года

В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, зависти, жадности, мести, равнодушия и отчаяния. Народные приметы не рекомендуют купаться в открытых водоемах, потому что можно заболеть.

Нельзя отказывать в милостыне или помощи, иначе навлечете на себя бедность. Также не стоит открыто говорить о деньгах или планировать большие расходы — все сойдет на нет.

Что можно делать сегодня

Святого Андрея Стратилата почитают как защитника воинов, поэтому сегодня ему стоит помолиться с просьбами оберегать военных, дать им силы, защитить от болезней и бед.

19 августа можно заниматься различной домашней работой, разрешается работать на огороде и во дворе.

Народные приметы на 19 августа 2026 года

Ясная и теплая погода — осень будет сухой и теплой, а зима поздней и мягкой.

Холодное утро с туманом — следующий год будет урожайным.

Дожди — осень будет дождливой.

Чистое безоблачное небо вечером — к сухой осени и морозной зиме.

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