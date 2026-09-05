Сегодня, 5 сентября, в мире отмечают Международный день благотворительности. Это дата, которая напоминает о важности помощи другим и о том, что каждый может внести свой вклад в добрые дела – бескорыстно и искренне.

Для верующих 5 сентября связано с памятью святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи.

Факты ICTV собрали все главные события 5 сентября – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.

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Какой сегодня церковный праздник – 5 сентября 2026 года

Церковный календарь чтит память святого пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи. Он происходил из священнического рода и вместе со своей женой Елизаветой был праведным и богобоязненным, но долго оставался бездетным.

Евангелие от Луки рассказывает, что во время служения в храме Захарии явился архангел Гавриил и возвестил ему о рождении сына, который станет великим пророком и приготовит людей к приходу Спасителя. Сначала Захария не поверил услышанному, и в знак недоверия он онемел. Речь вернулась к нему только после рождения Иоанна, когда Захария письменно подтвердил данное ему имя.

Захария стал примером твердости и послушания Божьей воле. В христианской традиции он почитается вместе с сыном – Иоанном Предтечей, который стал крестителем Иисуса Христа.

Кто празднует день ангела 5 сентября 2026 года

Именины в этот день отмечают обладатели следующих имен: Глеб, Давид, Захар, Максим, Алексей, Опанас, Ефим, Елизавета, Ираида и Раиса.

Что нельзя делать 5 сентября 2026 года

  • Ругаться, ссориться и оскорблять других.
  • Давать пустые обещания.
  • Надевать грязные или поврежденные вещи.
  • Носить или дарить украшения.
  • Брать в руки сыпучие продукты (крупы, муку).
  • Использовать острые предметы без необходимости.
  • Отпускать животных на улицу без присмотра.
  • Начинать новые дела или знакомства — день неблагоприятен для этого.

Что можно делать сегодня

5 сентября способствует работе с прошлым, коррекции планов и поиску внутренней гармонии. Этот день называют днем обучения и накопления знаний, поэтому стоит читать, писать, заниматься интеллектуальным трудом. Также подходит для изготовления амулетов и талисманов.

Хорошо посетить парикмахера: стрижка в этот день обещает счастье и хороший внешний вид. Можно посвятить время омолаживающим и косметическим процедурам.

Благоприятны также рукоделие, творчество, домашние дела и уборка. Полезно попариться в бане или сауне. День подходит для романтических проявлений, теплых чувств и общения в кругу друзей или коллег.

В период Луны в Водолее удаются реформы, эксперименты, неожиданные идеи и даже рискованные проекты. Это удачное время для игры в лотерею или участия в конкурсах, а также для покупок, которые приносят удовольствие.

Народные приметы на 5 сентября 2026 года

  • Лягушки молчат или прячутся – будет непогода.
  • Красное небо на рассвете или низкие облака – к дождю.
  • Много ягод на рябине – к влажному бабьему лету и дождливой осени.
  • Рябина пожелтела – зима придет рано.
  • Журавли и ласточки не улетели – будет теплое бабье лето.
  • Муравьи высоко строят муравейники – к холодной зиме.
  • Роса держится до обеда – ждите похолодания.
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