В воскресенье, 6 сентября, в Украине отмечают День предпринимателя.

В церковном календаре сегодня — Чудо архангела Михаила в Хонах, или Михайлово чудо. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 6 сентября 2026 года

Ежегодно 6 сентября верующие чтят архангела Михаила, одного из главных ангелов в христианстве. В этот день вспоминают несколько чудес, которые произошли в местности Хоны (ныне территория Турции). Одно из них — исцеление девушки, которая выпила воды из источника.

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Также считается, что архангел спас церковь, которую язычники хотели уничтожить, направив на нее поток воды из двух горных рек. Тогда Михаил ударил жезлом по горе, образовав трещину, в которую и направился поток воды, что спасло храм.

Какой сегодня, 6 сентября 2026 года, день в Украине

В Украине 6 сентября отмечают День предпринимателя.

Основание Дня предпринимателя стало способом государства признать роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики Украины. Указ 1998 года определил необходимость надлежащего чествования предпринимателей, которые в 1990-х годах начали рыночные преобразования, создавали частные компании с нуля и формировали первую бизнес-среду в независимой Украине.

Кто празднует день ангела 6 сентября 2026 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар и Михаил.

Что нельзя делать 6 сентября 2026 года

В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, зависти, жадности. Нельзя проявлять равнодушие и отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы не советуют в этот день мыть голову, чтобы не “смыть” ум и память. В Михайлов день не рекомендуется физически работать как дома, так и в поле или на огороде. Не стоит брать в руки острые предметы – повышается вероятность порезов.

Что можно делать сегодня

Сегодня стоит помолиться архангелу Михаилу, попросив у него крепкого здоровья, исцеления от различных болезней, защиты от зла и недобрых людей. 6 сентября рекомендуется помириться со всеми, с кем были в ссоре или на кого держали обиду.

Народные приметы на 6 сентября 2026 года

Теплый и солнечный день — сентябрь будет погожим.

Утром туман — к потеплению.

На берегу вверху зеленые листья, а внизу уже все опало — к ранней зиме и теплой весне.

Дождь — к хорошему урожаю тыкв.

На калине много ягод, а на дубе много желудей — зима будет холодной и снежной.

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