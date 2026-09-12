Спорт помогает воспитывать характер, выносливость и командный дух, а также вдохновляет на новые достижения. В Украине спорт имеет многовековую историю и богатую традицию, известны на весь мир украинские чемпионы и рекордсмены, которые прославляют страну на международной арене.

День физической культуры и спорта – прекрасная возможность отметить эти достижения и популяризировать активный и здоровый образ жизни среди всех граждан.

Как и когда празднуют День физической культуры и спорта – читайте в нашем материале.

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Когда День физической культуры и спорта

День физической культуры и спорта в Украине традиционно отмечается во вторую субботу сентября. Он официально учрежден в 1994 году (указ президента от 29 июня 1994 года № 340/94). Этот праздник популяризирует здоровый образ жизни и радость от активной физической деятельности.

В 2026 году День физической культуры и спорта 12 сентября.

День физической культуры и спорта в Украине: история праздника

История развития спорта в Украине уходит корнями в конец XIX века, когда на территории страны начали набирать популярность европейские виды спорта, в частности футбол и борьба.

Мировую славу завоевал украинский борец греко-римского стиля Иван Поддубный, а украинские спортсмены неоднократно становились чемпионами в составе сборных СССР.

Среди легендарных спортсменов – боксеры Владимир и Виталий Кличко, гимнастка Анна Безсонова, легкоатлетка Жанна Пинтусевич, теннисист Андрей Медведев, футболист Андрей Шевченко и многие другие, известные далеко за пределами страны.

Украинская школа художественной гимнастики также получила мировое признание. Среди ее звезд – Ирина Дерюгина и Лариса Латынина, которая завоевала 18 олимпийских медалей – самый большой результат в истории Олимпиад.

В целом украинские спортсмены завоевали более 400 олимпийских медалей. День физической культуры и спорта – это повод отметить тренеров, спортсменов и всех, кто ценит активный образ жизни.

Поздравление с Днем физической культуры и спорта в прозе

Поздравляем с Днем физической культуры и спорта! Желаем всегда поддерживать активный образ жизни, испытывать радость от движения и спорта, крепкого здоровья, силы духа и новых достижений в любых начинаниях.

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С Днем физической культуры и спорта! Желаем неиссякаемой энергии, интересных спортивных достижений, выдержки и радости от каждой тренировки, а также здоровья и гармонии в жизни.

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Поздравляем с этим особым днем, когда мы отмечаем силу, выдержку и активность! Желаем, чтобы спорт всегда приносил удовольствие, дарил уверенность в собственных силах и вдохновлял на новые победы.

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С Днем физической культуры и спорта! Пусть жизнь будет полна активности, здоровья и энергии, а каждая спортивная победа, даже маленькая, приносит радость, гордость и уверенность в собственных возможностях.

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Поздравляем с Днем физической культуры и спорта! Желаем, чтобы физическая активность стала источником хорошего настроения, силы и здоровья, а спорт вдохновлял достигать новых вершин и испытывать радость от каждого движения.

День физической культуры и спорта: поздравления в стихах

Пусть спорт здоровье укрепляет,

От лени каждый защищает,

Желаем силы, вдохновенья,

Побед, успехов и стремленья!

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Вам в праздник спорта и движенья

Желаем бодрости, везенья,

Чтоб каждый день, без суеты,

Дарил вам радость, свет, мечты!

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Физкультура — путь к победе,

Кто в движении — тот в свете,

Желаем вам здоровья, силы,

Чтоб дни счастливые дарили!

День физической культуры и спорта 2026: поздравления в открытках

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