День физической культуры и спорта: история праздника и теплые поздравления
Спорт помогает воспитывать характер, выносливость и командный дух, а также вдохновляет на новые достижения. В Украине спорт имеет многовековую историю и богатую традицию, известны на весь мир украинские чемпионы и рекордсмены, которые прославляют страну на международной арене.
День физической культуры и спорта – прекрасная возможность отметить эти достижения и популяризировать активный и здоровый образ жизни среди всех граждан.
Как и когда празднуют День физической культуры и спорта – читайте в нашем материале.
Когда День физической культуры и спорта
День физической культуры и спорта в Украине традиционно отмечается во вторую субботу сентября. Он официально учрежден в 1994 году (указ президента от 29 июня 1994 года № 340/94). Этот праздник популяризирует здоровый образ жизни и радость от активной физической деятельности.
В 2026 году День физической культуры и спорта 12 сентября.
День физической культуры и спорта в Украине: история праздника
История развития спорта в Украине уходит корнями в конец XIX века, когда на территории страны начали набирать популярность европейские виды спорта, в частности футбол и борьба.
Мировую славу завоевал украинский борец греко-римского стиля Иван Поддубный, а украинские спортсмены неоднократно становились чемпионами в составе сборных СССР.
Среди легендарных спортсменов – боксеры Владимир и Виталий Кличко, гимнастка Анна Безсонова, легкоатлетка Жанна Пинтусевич, теннисист Андрей Медведев, футболист Андрей Шевченко и многие другие, известные далеко за пределами страны.
Украинская школа художественной гимнастики также получила мировое признание. Среди ее звезд – Ирина Дерюгина и Лариса Латынина, которая завоевала 18 олимпийских медалей – самый большой результат в истории Олимпиад.
В целом украинские спортсмены завоевали более 400 олимпийских медалей. День физической культуры и спорта – это повод отметить тренеров, спортсменов и всех, кто ценит активный образ жизни.
Поздравление с Днем физической культуры и спорта в прозе
Поздравляем с Днем физической культуры и спорта! Желаем всегда поддерживать активный образ жизни, испытывать радость от движения и спорта, крепкого здоровья, силы духа и новых достижений в любых начинаниях.
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С Днем физической культуры и спорта! Желаем неиссякаемой энергии, интересных спортивных достижений, выдержки и радости от каждой тренировки, а также здоровья и гармонии в жизни.
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Поздравляем с этим особым днем, когда мы отмечаем силу, выдержку и активность! Желаем, чтобы спорт всегда приносил удовольствие, дарил уверенность в собственных силах и вдохновлял на новые победы.
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С Днем физической культуры и спорта! Пусть жизнь будет полна активности, здоровья и энергии, а каждая спортивная победа, даже маленькая, приносит радость, гордость и уверенность в собственных возможностях.
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Поздравляем с Днем физической культуры и спорта! Желаем, чтобы физическая активность стала источником хорошего настроения, силы и здоровья, а спорт вдохновлял достигать новых вершин и испытывать радость от каждого движения.
День физической культуры и спорта: поздравления в стихах
Пусть спорт здоровье укрепляет,
От лени каждый защищает,
Желаем силы, вдохновенья,
Побед, успехов и стремленья!
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Вам в праздник спорта и движенья
Желаем бодрости, везенья,
Чтоб каждый день, без суеты,
Дарил вам радость, свет, мечты!
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Физкультура — путь к победе,
Кто в движении — тот в свете,
Желаем вам здоровья, силы,
Чтоб дни счастливые дарили!