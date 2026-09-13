В воскресенье, 13 сентября, в Украине отмечается День парикмахера и День танковых войск и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, который традиционно приходится на второе воскресенье сентября.

Также на эту дату приходится Международный день шоколада, День осведомленности о врожденных пороках развития домашних животных, День рождения пенициллина и День позитивного мышления.

Православная церковь сегодня чтит память священномученика Корнилия. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

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Какой сегодня церковный праздник – 13 сентября 2026 года

13 сентября православные верующие вспоминают священномученика Корнилия. Он был римским сотником, который жил в I веке в Кесарии Палестинской.

Корнилий был одним из первых язычников, принявших христианство после проповеди апостола Петра. В Библии святой упоминается как набожный человек, который подавал милостыню и всегда молился Богу.

Какой сегодня, 13 сентября 2026 года, день в Украине

Неофициальный праздник 13 сентября – День парикмахера. Поздравьте сегодня специалистов, которые делают ваши волосы здоровыми и красивыми.

Также в этот день мы отмечаем День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Украины. Праздник традиционно приходится на второе воскресенье сентября и был основан еще в 1993 году. Сегодня в этой сфере работает около 1% украинцев, и ежедневно они вносят вклад в развитие экономики и энергетическую безопасность страны.

Кто празднует день ангела 13 сентября 2026 года

День ангела сегодня празднуют обладатели таких мужских имен: Валерий, Илья, Леонтий, Лукьян, Николай, Александр, Петр и Степан.

Что нельзя делать 13 сентября 2026 года

В этот день нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Не стоит вспоминать старые обиды, ведь это может привести к ухудшению отношений. Нельзя отказывать в милостыне.

День не подходит для свадьбы, венчания, свиданий и любовных дел. Народные приметы не советуют одалживать деньги и брать кредиты, иначе будет трудно выбраться из долговой ямы.

Что можно делать сегодня

13 сентября разрешается работать во дворе и на огороде, можно собирать урожай, заниматься различными домашними делами.

Наши предки верили, что если сегодня увидеть в небе клин птиц — это к большой удаче. А если они до сих пор не улетели, то тепло задержится и бабье лето будет долгим. День считается удачным для строительства и ремонта.

Народные приметы на 13 сентября 2026 года

Грачи улетели — к ранней зиме.

Красная луна — ждите сильного ветра.

Много комаров — бабье лето будет долгим.

Журавли громко кричат — ждите дождливую погоду.

Чем выше летят журавли, тем холоднее будет зима.

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