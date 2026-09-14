Какой праздник 14 сентября 2026: ничего не планируйте и проведите время с родными
Сегодня, 14 сентября, в Украине отмечают День танковых войск.
Для православных верующих – это праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, когда соблюдается строгий пост.
Факты ICTV собрали все главные события 14 сентября – узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 14 сентября 2026 года
- Какой сегодня, 14 сентября 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 14 сентября 2026 года
- Что нельзя делать 14 сентября 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 14 сентября 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 14 сентября 2026 года
В понедельник, 14 сентября, православные христиане отмечают Воздвижение Креста Господня – один из двунадесятых праздников. С 2023 года украинцы празднуют его вместе с церквями западного обряда по новоюлианскому календарю. Ранее дата приходилась на 27 сентября.
Праздник установлен в честь обретения Креста Господня в IV веке царицей Еленой, матерью императора Константина, а также его возвращения в Иерусалим в VII веке после вывоза персами. Само слово “воздвижение” означает “возвышение” – символический обряд прославления святыни.
Еще со времен средневековья торжество Воздвижения приравнивали к Страстной пятнице, ведь оно напоминает о страданиях и смерти Спасителя. В этот день верующие соблюдают строгий пост и посвящают время молитве, чтобы очиститься от грехов, укрепить духовные силы и приблизиться к Богу.
Какой сегодня, 14 сентября 2026 года, день в Украине
В Украине 14 сентября отмечается День танковых войск. Ранее его праздновали во второе воскресенье сентября, однако в 2023 году президент Владимир Зеленский подписал указ об изменении даты, чтобы отделить украинскую традицию от аналогичного праздника в стране-агрессоре. Теперь украинские танковые войска всегда будут отмечать профессиональный день именно 14 сентября.
Кто празднует день ангела 14 сентября 2026 года
В этот день свои именины отмечают мужчины с именами Иван и Николай.
Имя Иван является одним из самых популярных в Украине и имеет библейское происхождение.
Николай – имя защитника и покровителя, которое всегда ассоциируется со святым Николаем и добрыми делами.
Что нельзя делать 14 сентября 2026 года
- Не давайте деньги в долг – это может привести к финансовым проблемам.
- Не планируйте новых дел и не отправляйтесь в дальние путешествия – они не принесут результата.
- Избегайте физических и эмоциональных перегрузок – есть риск потери сил.
- Не ссорьтесь и не ругайтесь, чтобы не потерять мир в семье.
- Воздержитесь от тяжелой домашней работы, чтобы не “вымести счастье из дома”.
- Не выбрасывайте хлеб и остатки еды – считалось, что это может навлечь семейные неурядицы.
- Не ходите в лес в одиночку – по поверьям, можно попасть в опасность.
Что можно делать сегодня
Астрологи говорят о 14 сентября как о дне мудрости и получения знаний. Стоит делиться опытом, заниматься самообразованием, философией или размышлениями над важными вопросами.
Это благоприятное время для бизнесменов: хорошо проводить внутреннюю работу в компании, участвовать в спонсорских проектах.
Это день щедрости и заботы о детях и учениках. Удачным будет время, проведенное в семейном кругу, а также короткие поездки или встречи с друзьями – важно не оставаться в одиночестве.
Народные приметы на 14 сентября 2026 года
Ясная погода в этот день предвещает сухую и теплую осень.
Заморозки утром – сигнал ранней зимы.
Если птицы уже улетели на юг – зима будет суровой.
Рыба поднимается ближе к поверхности – скоро похолодает.