Праздники в октябре 2026: когда отмечают День юриста и День работников образования
Октябрь для украинцев — это середина осени и время, когда дни становятся короче, а погода постепенно меняется на более прохладную. В этом месяце в Украине будут отмечать государственные, профессиональные, памятные и международные даты.
1 октября украинцы будут отмечать День защитников и защитниц Украины. Также в этот день приходятся День ветерана, День Украинского казачества и Международный день пожилых людей.
Какие праздники в октябре 2026 года и будут ли дополнительные выходные, читайте в материале Фактов ICTV.
Календарь праздников на октябрь 2026 года
Перечень праздников в октябре:
- 1 октября — День защитников и защитниц Украины, День ветерана, День Украинского казачества и Международный день пожилых людей.
- 4 октября — День территориальной обороны Украины и День работников образования.
- 8 октября — День юриста.
- 10 октября — День работников стандартизации и метрологии.
- 11 октября — День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы и День художника.
- 14 октября — День создания УПА.
- 17 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности.
- 18 октября — День работников пищевой промышленности.
- 19 октября — День ответственности человека.
- 20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.
- 27 октября — День украинской письменности и языка.
- 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Праздничный календарь на октябрь 2026: будут ли дополнительные выходные
1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. В обычных условиях эта дата является праздничным и нерабочим днем в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины. Но на период действия военного положения нормы этой статьи не применяются. Это предусмотрено статьей 6 закона №2136-IX.
Поэтому 1 октября 2026 года не будет иметь статус дополнительного выходного из-за праздника. Рабочий график в этот период определяется с учетом специальных правил, установленных законодательством о труде в условиях военного положения.
Таким образом, в октябре 2026 года дополнительных выходных из-за праздничных дат не предусмотрено. День защитников и защитниц Украины приходится на четверг, 1 октября, но отдельного нерабочего дня в связи с этой датой во время военного положения нет.