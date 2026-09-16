Октябрь для украинцев — это середина осени и время, когда дни становятся короче, а погода постепенно меняется на более прохладную. В этом месяце в Украине будут отмечать государственные, профессиональные, памятные и международные даты.

1 октября украинцы будут отмечать День защитников и защитниц Украины. Также в этот день приходятся День ветерана, День Украинского казачества и Международный день пожилых людей.

Какие праздники в октябре 2026 года и будут ли дополнительные выходные, читайте в материале Фактов ICTV.

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Календарь праздников на октябрь 2026 года

Перечень праздников в октябре:

1 октября — День защитников и защитниц Украины, День ветерана, День Украинского казачества и Международный день пожилых людей.

4 октября — День территориальной обороны Украины и День работников образования.

8 октября — День юриста.

10 октября — День работников стандартизации и метрологии.

11 октября — День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы и День художника.

14 октября — День создания УПА.

17 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности.

18 октября — День работников пищевой промышленности.

19 октября — День ответственности человека.

20 октября — Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

27 октября — День украинской письменности и языка.

28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Праздничный календарь на октябрь 2026: будут ли дополнительные выходные

1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. В обычных условиях эта дата является праздничным и нерабочим днем в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде Украины. Но на период действия военного положения нормы этой статьи не применяются. Это предусмотрено статьей 6 закона №2136-IX.

Поэтому 1 октября 2026 года не будет иметь статус дополнительного выходного из-за праздника. Рабочий график в этот период определяется с учетом специальных правил, установленных законодательством о труде в условиях военного положения.

Таким образом, в октябре 2026 года дополнительных выходных из-за праздничных дат не предусмотрено. День защитников и защитниц Украины приходится на четверг, 1 октября, но отдельного нерабочего дня в связи с этой датой во время военного положения нет.

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