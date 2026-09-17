Ежегодно 17 сентября верующие чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии.

Событие напоминает о несокрушимости христианской веры и важности главных человеческих достоинств. В народе этот день также считается женским праздником, когда поздравляют девушек с именами Вера, Надежда, Любовь и София.

Запреты на Веры, Надежды, Любови и их матери Софии

В день праздника принято ходить в церковь и обращаться в молитве к святым мученицам. У них просят семейного счастья, любви, терпения, защиты, исцеления от недугов, здоровья для родных и близких.

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С Днем Веры, Надежды, Любови и их матери Софии связано и ряд запретов. Так, 17 сентября нельзя:

ссориться и сквернословить — считалось, что конфликты в этот день принесут в дом неурядицы;

убирать в доме, тяжело работать в поле или по хозяйству — традиционно в день праздника отдыхали и проводили время с семьей;

отказывать в помощи нуждающимся, желать другим зла;

проводить свадьбы, венчания, помолвки;

устраивать шумные застолья, злоупотреблять алкоголем;

забывать о молитве.

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