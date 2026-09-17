В четверг, 17 сентября, в Украине отмечается День спасателя и День работника страхового рынка.

Также на эту дату приходятся Всемирный день безопасности пациентов, Всемирный день ската-манти, Международный день кантри-музыки и Всемирный день распространения информации о синдроме Клифстра.

Православная церковь сегодня чтит память мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

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Какой сегодня церковный праздник – 17 сентября 2026 года

17 сентября православные верующие вспоминают мучениц Веру, Надежду, Любовь и их мать Софию. Они жили во II веке в Риме. София воспитывала дочерей в христианской вере. Когда начались гонения на христиан, мучениц заключили в тюрьму и отправили на суд к императору.

Они твердо отстаивали свою веру и отказывались от идолопоклонства. За это Веру, Надежду и Любовь подвергли жестоким пыткам. София похоронила истерзанные тела дочерей, а через три дня умерла.

Какой сегодня, 17 сентября 2026 года, день в Украине

Ежегодно 17 сентября в Украине отмечают День спасателя. Сегодня стоит поздравить работников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других специальных формирований, которые ежедневно стоят на страже безопасности людей.

Также на 17 сентября приходится День работника страхового рынка.

Кто празднует день ангела 17 сентября 2026 года

День ангела сегодня празднуют обладатели таких имен: Иван, Илья, Александра, Павел, София, Вера, Ирина, Любовь и Надежда.

Что нельзя делать 17 сентября 2026 года

В День Веры, Надежды, Любови и их матери Софии нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие.

Женщинам в день праздника запрещено убирать в доме, заниматься различными домашними делами, тяжело работать в поле или по хозяйству. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Также не стоит устраивать шумные застолья и злоупотреблять алкоголем.

Что можно делать сегодня

17 сентября принято ходить в церковь и молиться о семейном счастье, любви, терпении, защите, исцелении от недугов, здоровье для родных и близких. День благоприятен для отдыха и времени с семьей.

Народные приметы на 17 сентября 2026 года

Листья уже активно опадают — ждите похолодания.

Журавли улетают в теплые края — на Покрову будет мороз.

Холодная и дождливая погода — весна будет ранней.

Солнечная и теплая погода — к холодной зиме.

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