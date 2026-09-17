С Днем Веры, Надежды, Любви и Софии – поздравления для самых родных
В Украине 17 сентября отмечают праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Этот день напоминает о главных добродетелях, которые издавна почитались в нашей традиции.
В храмах в этот день проходят богослужения, а в семьях принято поздравлять именинниц с этими именами и желать им счастья, мира и согласия.
Факты ICTV подготовили подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках, чтобы вы могли поделиться теплыми словами с близкими в этот особый день.
День Веры, Надежды, Любви и Софии – поздравления в открытках
Передать искренние чувства даже на расстоянии помогут красивые открытки. Мы собрали яркие картинки, которые можно использовать для поздравлений в соцсетях или отправить лично друзьям и родным.
День Веры, Надежды, Любви и Софии – поздравления в стихах
Всегда пусть в сердце будет вера,
Любовь пусть рядышком идет,
Надежда путь вам освещает
И за руку с собой ведет.
Вам в праздник этот добрый, светлый
Я пожелать хочу сполна
Улыбок, радости, успехов,
Здоровья, света и тепла!
***
С днем Надежды, Веры и Любви,
Святой их матери Софии!
Желаю счастья впереди,
И чтобы ангелы хранили.
Доброты желаю в жизни,
Светлых дней на всем пути.
Чудес Всевышнего, здоровья,
Достатка, благ и теплоты.
***
В День Веры, Надежды, Любви
Тебе пожелаю от сердца:
Пусть сбудутся планы твои,
Пусть к счастью откроется дверца.
Надежда пусть сил придает,
Любовь будет ярко искрится,
А вера по жизни ведет,
Чтоб с нужной дороги не сбиться!
***
В этот день желаем, Вера,
В жизни радости без меры,
Жизни сладкой без забот.
Счастье рядом пусть идет!
Силы, мудрости, любви!
Пусть чудесны будут дни.
Все вершины покори,
Будь любимой и люби!
***
Принимает поздравленья
С праздником Любовь,
И сегодня непременно,
Ангел к ней заглянет вновь.
Пусть крылом ее обнимет,
Негатив прогонит вон,
Счастье вечное подарит,
И улыбок миллион.
***
Днем ангела, Надежда!
Всех благ тебе земных,
И радости безбрежной,
И теплоты родных!
Пусть благодатью Божьей
Наполнится твой дом.
Пусть те, кто всех дороже,
Здоровы будут в нем!
***
С Днем ангела тебя, София,
От всей души я поздравляю.
Большого счастья и любви
В прекрасный праздник твой желаю.
Пусть небеса хранят от горя,
Даруют мир, добро, терпение,
И будет рядом добрый ангел
С тобой пусть каждое мгновение.
День Веры, Надежды, Любви и Софии — поздравление в прозе
Поздравляю с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии! Пусть в вашей жизни всегда будет место для искренних чувств, светлых мыслей и мудрых решений! Пусть каждый день приносит покой в сердце и радость в дом!
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В этот особый день желаю, чтобы Вера давала силу, Надежда открывала новые горизонты, Любовь согревала сердце, а мудрость Софии оберегала от трудностей. Мирного неба и доброй судьбы вам и вашим родным!
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С праздником Веры, Надежды, Любви и Софии! Пусть в вашем доме всегда царят согласие и тепло, а жизнь будет наполнена радостными моментами. Желаю, чтобы добро возвращалось сторицей!
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Пусть в этот день ваше сердце будет светлым и открытым для искренних чувств. Вера пусть придает уверенности, Надежда – оптимизма, Любовь – вдохновения, а мудрость Софии – рассудительности и силы!
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Поздравляю с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии! Пусть в вашей жизни всегда будет вера в лучшее будущее, надежда на осуществление мечтаний, любовь в сердце и мудрость в делах. Желаю здоровья, счастья и благополучия!