В Украине 17 сентября отмечают праздник Веры, Надежды, Любви и их матери Софии. Этот день напоминает о главных добродетелях, которые издавна почитались в нашей традиции.

В храмах в этот день проходят богослужения, а в семьях принято поздравлять именинниц с этими именами и желать им счастья, мира и согласия.

Факты ICTV подготовили подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках, чтобы вы могли поделиться теплыми словами с близкими в этот особый день.

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День Веры, Надежды, Любви и Софии – поздравления в открытках

Передать искренние чувства даже на расстоянии помогут красивые открытки. Мы собрали яркие картинки, которые можно использовать для поздравлений в соцсетях или отправить лично друзьям и родным.

День Веры, Надежды, Любви и Софии – поздравления в стихах

Всегда пусть в сердце будет вера,

Любовь пусть рядышком идет,

Надежда путь вам освещает

И за руку с собой ведет.

Вам в праздник этот добрый, светлый

Я пожелать хочу сполна

Улыбок, радости, успехов,

Здоровья, света и тепла!

***

С днем Надежды, Веры и Любви,

Святой их матери Софии!

Желаю счастья впереди,

И чтобы ангелы хранили.

Доброты желаю в жизни,

Светлых дней на всем пути.

Чудес Всевышнего, здоровья,

Достатка, благ и теплоты.

***

В День Веры, Надежды, Любви

Тебе пожелаю от сердца:

Пусть сбудутся планы твои,

Пусть к счастью откроется дверца.

Надежда пусть сил придает,

Любовь будет ярко искрится,

А вера по жизни ведет,

Чтоб с нужной дороги не сбиться!

***

В этот день желаем, Вера,

В жизни радости без меры,

Жизни сладкой без забот.

Счастье рядом пусть идет!

Силы, мудрости, любви!

Пусть чудесны будут дни.

Все вершины покори,

Будь любимой и люби!

***

Принимает поздравленья

С праздником Любовь,

И сегодня непременно,

Ангел к ней заглянет вновь.

Пусть крылом ее обнимет,

Негатив прогонит вон,

Счастье вечное подарит,

И улыбок миллион.

***

Днем ангела, Надежда!

Всех благ тебе земных,

И радости безбрежной,

И теплоты родных!

Пусть благодатью Божьей

Наполнится твой дом.

Пусть те, кто всех дороже,

Здоровы будут в нем!

***

С Днем ангела тебя, София,

От всей души я поздравляю.

Большого счастья и любви

В прекрасный праздник твой желаю.

Пусть небеса хранят от горя,

Даруют мир, добро, терпение,

И будет рядом добрый ангел

С тобой пусть каждое мгновение.

День Веры, Надежды, Любви и Софии — поздравление в прозе

Поздравляю с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии! Пусть в вашей жизни всегда будет место для искренних чувств, светлых мыслей и мудрых решений! Пусть каждый день приносит покой в сердце и радость в дом!

***

В этот особый день желаю, чтобы Вера давала силу, Надежда открывала новые горизонты, Любовь согревала сердце, а мудрость Софии оберегала от трудностей. Мирного неба и доброй судьбы вам и вашим родным!

***

С праздником Веры, Надежды, Любви и Софии! Пусть в вашем доме всегда царят согласие и тепло, а жизнь будет наполнена радостными моментами. Желаю, чтобы добро возвращалось сторицей!

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Пусть в этот день ваше сердце будет светлым и открытым для искренних чувств. Вера пусть придает уверенности, Надежда – оптимизма, Любовь – вдохновения, а мудрость Софии – рассудительности и силы!

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Поздравляю с праздником Веры, Надежды, Любви и Софии! Пусть в вашей жизни всегда будет вера в лучшее будущее, надежда на осуществление мечтаний, любовь в сердце и мудрость в делах. Желаю здоровья, счастья и благополучия!

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