Ежегодно в сентябре в Украине отмечают День фармацевтического работника — профессиональный праздник людей, которые стоят на страже нашего здоровья.

Мероприятие призвано отметить важность их труда: от изготовления и контроля качества лекарств до ежедневных консультаций в аптеках.

Именно фармацевты помогают пациентам разобраться в особенностях различных препаратов, предупреждают о возможных побочных эффектах и объясняют дозировку и способ применения лекарств.

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День фармацевта 2026 в Украине — дата

В Украине День фармацевтического работника традиционно отмечается в третью субботу сентября. В 2026 году праздник приходится на 19 сентября.

Событие было установлено указом президента от 7 сентября 1999 года в поддержку инициативы Министерства здравоохранения. Праздник имеет за цель почтить специалистов, работающих в сфере фармацевтики и обеспечивающих население качественными лекарственными средствами.

Фармацевты — это специалисты, без которых невозможна современная медицина и которые имеют высокий уровень ответственности перед обществом.

Они не только реализуют лекарства, но и создают их, исследуют, проверяют качество, обеспечивают правильное хранение и использование, разрабатывают инструкции по применению. Они работают в аптеках, лабораториях и фармацевтических компаниях, обладают знаниями в области химии и биологии.

Поэтому День фармацевта — это прекрасная возможность поблагодарить тех, кто ежедневно вносит весомый вклад в систему здравоохранения Украины.

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