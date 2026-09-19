Без них невозможна современная медицина: когда День фармацевта 2026
Ежегодно в сентябре в Украине отмечают День фармацевтического работника — профессиональный праздник людей, которые стоят на страже нашего здоровья.
Мероприятие призвано отметить важность их труда: от изготовления и контроля качества лекарств до ежедневных консультаций в аптеках.
Именно фармацевты помогают пациентам разобраться в особенностях различных препаратов, предупреждают о возможных побочных эффектах и объясняют дозировку и способ применения лекарств.
День фармацевта 2026 в Украине — дата
В Украине День фармацевтического работника традиционно отмечается в третью субботу сентября. В 2026 году праздник приходится на 19 сентября.
Событие было установлено указом президента от 7 сентября 1999 года в поддержку инициативы Министерства здравоохранения. Праздник имеет за цель почтить специалистов, работающих в сфере фармацевтики и обеспечивающих население качественными лекарственными средствами.
Фармацевты — это специалисты, без которых невозможна современная медицина и которые имеют высокий уровень ответственности перед обществом.
Они не только реализуют лекарства, но и создают их, исследуют, проверяют качество, обеспечивают правильное хранение и использование, разрабатывают инструкции по применению. Они работают в аптеках, лабораториях и фармацевтических компаниях, обладают знаниями в области химии и биологии.
Поэтому День фармацевта — это прекрасная возможность поблагодарить тех, кто ежедневно вносит весомый вклад в систему здравоохранения Украины.