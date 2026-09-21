Международный день мира ежегодно привлекает внимание к важности глобального прекращения огня и отказа от насилия.

Праздник имеет за цель призвать государства к поиску мирных путей решения конфликтов и укреплению взаимопонимания между народами. Украина уже четвертый год подряд отмечает эту дату в условиях полномасштабной войны РФ, напоминая миру о цене, которую мы сегодня платим за свободу.

Когда Международный день мира 2026 — дата

Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году. С 2002 года дата празднования является постоянной — 21 сентября.

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Ассамблея ООН стремится, чтобы Международный день мира отмечался как день глобального прекращения военных действий, призывая народы всего мира остановить конфликты хотя бы на сутки.

Традиционно 21 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке звучит Колокол мира, отлитый из монет, собранных детьми со всех континентов. Также в день праздника в разных странах проходит Шествие мира.

В Международный день мира важно задуматься о ценности человеческой жизни, а также поблагодарить Вооруженные силы Украины, которые ежедневно защищают наше государство от страны-агрессора России. Именно благодаря их мужеству и отваге украинцы могут мечтать о победе и мирном будущем в свободной стране.

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