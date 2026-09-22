Осень постепенно набирает силу, а вместе с ней наступает особенный момент года, а именно День осеннего равноденствия. Наши предки связывали его с завершением важных работ на земле, собранным урожаем и подготовкой к зиме.

Этот день считали временем, когда нужно поблагодарить за то, что удалось получить в течение года, завершить старые дела и позаботиться о благополучии семьи. С ним также связано немало народных примет.

Когда День осеннего равноденствия в 2026 году и что наши предки делали в этот день, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

День осеннего равноденствия: когда наступает в 2026 году

День осеннего равноденствия в 2026 году наступит 23 сентября, в среду.

Это момент, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи становится почти одинаковой. После равноденствия ночи в Северном полушарии постепенно становятся длиннее, а день — короче.

Именно со дня осеннего равноденствия в Украине природа все заметнее движется к зиме: темнеет раньше, деревья сбрасывают листья, а тепла становится меньше.

День осеннего равноденствия: приметы

Для наших предков, которые жили по природному календарю, этот период был важным. По погоде, урожаю и тому, что происходило вокруг, старались понять, какими будут следующие месяцы и как готовиться к холодам.

Богатый урожай считали добрым знаком. Если осенью было много яблок, орехов, зерна, винограда и других плодов, это воспринимали как признак достатка для семьи.

Обращали внимание и на погоду. По ней старались судить о том, какой будет дальнейшая осень и когда придут холода.

Еще одна группа примет была связана с листьями. Если деревья уже активно сбрасывали листву, это воспринимали как признак скорого наступления холодов.

А вот поведение птиц и животных также было своеобразным природным календарем. Люди наблюдали за ним, чтобы понять, когда ждать перемен погоды и первых холодов.

День осеннего равноденствия в Украине: что стоит делать

Осеннее равноденствие считали хорошим временем для наведения порядка. В доме убирали вещи, которыми давно не пользовались, освобождали пространство от лишнего, завершали отложенные дела.

Особое значение придавали благодарности за урожай и все полученное за год. На столе могли быть сезонные продукты, такие как яблоки, тыква, орехи, виноград, зерновые.

День старались провести в кругу семьи. Считалось добрым делом угостить близких или помочь тому, кто нуждается в поддержке.

С осенним равноденствием также связывали мысли о достатке. Люди загадывали желания, связанные с финансовым благополучием, планировали будущие расходы и старались не оставлять после себя долгов.

Приметы на День осеннего равноденствия: чего не стоит делать 23 сентября

В этот день старались избегать всего, что могло нарушить спокойствие в семье.

Не советовали:

ссориться и выяснять отношения;

желать кому-либо зла;

вспоминать старые обиды;

жаловаться на жизнь и настраивать себя на негатив;

оставлять важные дела незавершенными;

без необходимости тратить деньги.

Считалось, что осеннее равноденствие лучше провести спокойно — навести порядок в доме, завершить то, что давно откладывалось, побыть с близкими и поблагодарить за все хорошее, что принес прошедший период.

Именно поэтому этот день в народных представлениях был не только датой смены сезона, но и своеобразной границей между одним этапом года и другим.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.