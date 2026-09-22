В украинской истории всегда были те, кто сражался за свою страну из подполья. Кто в тылу врага делал его жизнь невыносимой — пускал под откос эшелоны, подрывал мосты, вел разведку.

Их фронт — это леса Полесья, горы Карпат и подвалы оккупированных городов. И именно подвиг партизан мы вспоминаем каждый год в День партизанской славы.

Сначала эта дата должна была увековечить борцов подполья Второй мировой войны. Но сегодня, когда Украина снова воюет за независимость, этот день приобрел новое значение.

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Мы чтим не только героев прошлого, но и тех, кто сейчас оказывает сопротивление на оккупированных территориях — от Крыма до Донбасса.

Когда День партизанской славы 2026 — дата

Национальный День партизанской славы в Украине отмечают ежегодно 22 сентября. В 2026 году он приходится на вторник.

Дата введена указом президента в 2001 году, и она стала символической – именно 22 сентября 1941 года считают началом массового партизанского движения против нацистских оккупантов.

Партизаны — это те, кто тихо действует в тылу врага. У них нет многочисленных армейских рядов, но есть отвага и изобретательность: они организуют диверсии, собирают информацию, перерезают коммуникации врага.

За годы Второй мировой войны украинские подпольщики портили вражескую логистику и наносили ощутимые потери оккупантам.

День партизанской славы в именах

Когда мы говорим об этой дате, невозможно обойти стороной тех, кто давно стал легендой.

Евгений Коновалец — основатель ОУН, погибший в 1938 году, но его деятельность в межвоенное время создала идейный фундамент для следующих поколений борцов.

Роман Шухевич — главнокомандующий УПА, организатор масштабного подпольного сопротивления.

Василий Кук — последний главнокомандующий УПА, символ несокрушимости.

Нил Хасевич — художник УПА, создававший гравюры и открытки, которые стали голосом подполья.

Ольга Илькив — легендарная деятельница ОУН, связная Романа Шухевича, активная участница подполья, подвергшаяся репрессиям и проведшая долгие годы в советских лагерях.

Екатерина Зарицкая — одна из руководительниц женской сети ОУН, организатор медицинской помощи для подпольщиков, близкая соратница Шухевича, также подверглась арестам и ссылке.

День партизанской славы — современное измерение праздника

В наше время украинская нация имеет новых героев и новые имена деятелей, которые ведут свое тихое, но эффективное сопротивление уже российским оккупантам.

Желтая лента — движение мирного сопротивления, которое в Херсоне, Мелитополе, Мариуполе и Крыму ежедневно напоминает оккупантам: это украинская земля.

АТЕШ — партизанская сеть украинцев и крымских татар, которая проводит диверсии, передает данные о складах и технике, помогает ВСУ бить врага в тылу.

Многочисленные местные подпольные группы, которые передают разведданные, портят вражескую логистику, вывешивают украинские флаги под носом у захватчиков.

Эти люди ежедневно рискуют жизнью ради Родины, но продолжают дело своих предшественников. Поэтому дата 22 сентября объединяет разные поколения патриотов, которые готовы рисковать жизнью ради свободной, сильной и независимой Украины.

От подпольщиков времен Второй мировой до современных героев сопротивления — всех их объединяет нежелание жить под сапогом оккупанта. Потому что украинцы — свободные люди, а не рабы.

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