Сегодня, 28 сентября, в Украине и мире отмечают Международный день поке и Всемирный день борьбы против сказа.

Для православных верующих это день памяти преподобного Харитона Исповедника и собор преподобных отцов Киево-Печерских (Ближних пещер).

Факты ICTV собрали все главные события 28 сентября — узнавайте, какие есть народные приметы, что можно и нельзя делать в этот день, а также, кто празднует именины.

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Православные верующие чтят собор преподобных отцов Киево-Печерских, которые упокоились в Антониевых (Ближних) пещерах, а также память преподобного Харитона Исповедника.

Киево-Печерская лавра является одной из главных святынь Украины. Именно подвиги преподобных отцов Печерских сделали ее известной всему православному миру. В Ближних пещерах, появившихся еще в 1057 году при игумене Варлааме, хранятся мощи более 120 святых – это самое большое количество православных покровителей в одном монастыре в мире.

В этот же день вспоминают преподобного Харитона Исповедника, который жил в городе Иконии (современная Турция), исповедовал христианскую веру во время гонений и подвергся жестоким пыткам, но спасся чудесным образом.

После освобождения Харитон основал в Палестине несколько монастырей, среди которых Фаранская лавра, и составил строгий монашеский устав. В конце жизни он уединился в пустыне, но оставался духовным наставником братии. Умер в глубокой старости и был похоронен в монастыре, созданном на месте своего чудесного спасения.

Кто празднует день ангела 28 сентября 2026 года

28 сентября именины отмечают мужчины по имени Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап и Федор.

Среди женщин в этот день празднуют Анна, Мария, Татьяна, Ульяна и Юлиана.

Что нельзя делать 28 сентября 2026 года

Ссориться и ругаться – это может вызвать проблемы с горлом или дыханием.

Жаловаться и делиться планами.

Убирать и заниматься тяжелой домашней работой – у вас есть официальный повод отдохнуть в это воскресенье.

Есть ягоды – считалось, что в этот день они могут “впитывать” нечистую силу.

Возвращаться за забытыми вещами или ходить в гости.

Что можно делать сегодня

28 сентября подходит для рукоделия или небольших домашних дел. День считается благоприятным для торговли и хирургических операций.

Хорошо заниматься образованием, получением новых знаний и передачей опыта другим. Это удачные дни для преподавателей и учеников, для тех, кто стремится приобрести новые навыки. Советы важно давать только тогда, когда их действительно просят.

Также в отношениях в этот день особую роль играют слова любви и комплименты. Они способны укрепить взаимоотношения и гармонизировать атмосферу.

Народные приметы на 28 сентября 2026 года

Рано покраснела калина – на раннюю и суровую зиму.

Если деревья зацвели во второй раз – осень будет длинной и теплой.

Листья березы быстро опадают – на холодную зиму.

Ясное небо – зимой выпадет много снега.

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