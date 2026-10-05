В понедельник, 5 октября, в Украине отмечается Всемирный день предотвращения буллинга, Международный день врача и Всемирный день архитектора и архитектуры.

Эти праздники приходятся на первый понедельник октября.

Православная церковь сегодня чтит память святой мученицы Харитины. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

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Какой сегодня церковный праздник – 5 октября 2026 года

5 октября православные верующие вспоминают святую мученицу Харитину, которая родилась в 287 году и в детстве осталась сиротой. Девушку воспитал благочестивый и богатый христианин Клавдий.

Благодаря своей вере и доброте Харитина обратил многих людей в христианство. Во время гонений императора Диоклетиана девушка подверглась жестоким пыткам, но не отреклась от своей веры. Харитина умерла мученической смертью в 304 году. Клавдий нашел тело святой и похоронил ее по всем христианским обычаям.

Кто празднует день ангела 5 октября 2026 года

День ангела сегодня празднуют обладатели имен Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Макар, Матвей и Александра.

Что нельзя делать 5 октября 2026 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность и равнодушие. Не стоит отказывать в помощи тем, кто просит.

Народные приметы не советуют лениться и бездельничать — это к неудачам в делах. Нельзя завидовать чужому счастью, достижениям и желать зла другим людям, иначе все вернется к вам бумерангом.

Что можно делать сегодня

Праздник Харитини издавна считается удачным для любого рукоделия, особенно для вышивания и ткачества.

В народе верили, что костер в этот день является очистительным. По приметам, если в пламя бросить вещь больного человека, то вскоре он выздоровеет. Благоприятный день для поездок и путешествий.

Народные приметы на 5 октября 2026 года

Листья с березы еще не опали — зима будет поздней и мягкой.

В воздухе летает паутина — тепло продержится еще долго.

Черемуха и клен сбросили листья — к ухудшению погоды.

Домашние животные ведут себя беспокойно — ждите непогоды.

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