Сегодня, 14 октября, в Украине и мире отмечают сразу несколько важных событий. Среди них – День создания Украинской повстанческой армии, Всемирный день стандартизации, Всемирный день экологического образования и Всемирный день будущего без кариеса.

Для православных верующих 14 октября – день памяти святой преподобной Параскевы Тарнавской и святых мучеников Назария и других.

Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

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Какой сегодня церковный праздник – 14 октября 2026 года

В этот день православные верующие чтят память преподобной Параскевы Тарнавской (Сербской) и святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.

Святая Параскева родилась в Эпивате близ Мраморного моря в благочестивой семье. После смерти родителей раздала свое имущество нуждающимся и отправилась в Константинополь, где приняла монашеский постриг. Впоследствии совершила паломничество на Святую землю и поселилась в Иорданской пустыне.

В конце жизни вернулась на родину, где мирно упокоилась. Ее мощи были найдены нетленными и прославились многочисленными чудесами, поэтому преподобная Параскева считается покровительницей женщин и защитницей от болезней.

Также сегодня церковь вспоминает святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, которые приняли смерть за веру во Христа во времена гонений. Назарий поддерживал заключенных братьев Гервасия и Протасия, за что был казнен вместе со своим учеником Келсием.

Какой сегодня, 14 октября 2026 года, день в Украине

14 октября в Украине отмечают День создания Украинской повстанческой армии (УПА). Это военно-политическое формирование действовало в 1942–1960 годах, ведя борьбу против нацистских, польских и советских войск.

Первые отряды, известные как Полесская Сечь, были созданы под руководством Тараса Бульбы-Боровца в 1941 году. Согласно позиции ОУН, официальной датой основания УПА считается 1942 год, когда различные подпольные формирования объединились в единую силу.

С 2015 года воины УПА официально имеют статус борцов за независимость Украины — как признание их вклада в освободительное движение и борьбу за украинскую государственность.

Кто празднует день ангела 14 октября 2026 года

Именины сегодня отмечают Гнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр и Параска.

Эти имена имеют древнее происхождение и тесно связаны с христианскими традициями. Поэтому день ангела — хороший повод поздравить своих близких с именинами.

Что нельзя делать 14 октября 2026 года

Ссориться, ругаться или оскорблять других

Начинать новые дела или рисковать.

Поддаваться соблазнам, действовать импульсивно или под влиянием страха.

Находиться в местах скопления людей – возрастает риск конфликтов и опасных ситуаций.

Переедать, употреблять алкоголь или кофе.

Давать или брать деньги в долг, дарить острые предметы — в народе верили, что это “перерезает” счастье.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для завершения дел, очищения дома и внутренней перезагрузки. В народной традиции 14 октября считали хорошим временем для того, чтобы “убрать старое” – освободить пространство от всего лишнего, как в быту, так и в мыслях.

Хорошо провести очищение дома — зажечь свечу, окропить углы святой водой или окурить помещение можжевельником. Считалось, что это защищает дом от сглаза и несчастий. Особой оберегающей силой в этот день наделен черный кремний — его клали на порог, чтобы отвратить беду.

В народе верили, что девушка, которая искренне помолится в этот день, найдет жениха до весны. Также утром кормили птиц – это должно было принести удачу на весь год.

Рекомендуется провести день спокойно, в кругу семьи, избегая суеты и толпы. Это время, когда душевная гармония важнее любых внешних событий.

Народные приметы на 14 октября 2026 года

Теплая погода в этот день предвещает мягкую зиму.

Если листья с березы еще не опали – зима будет поздней.

Туман утром – к мягкой и снежной зиме.

Сухо и без осадков – к продолжительной осени.

Если гуси еще не улетели, зима придет нескоро.

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