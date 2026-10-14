Какой праздник 14 октября 2026 и почему сегодня не следует дарить острые предметы
Сегодня, 14 октября, в Украине и мире отмечают сразу несколько важных событий. Среди них – День создания Украинской повстанческой армии, Всемирный день стандартизации, Всемирный день экологического образования и Всемирный день будущего без кариеса.
Для православных верующих 14 октября – день памяти святой преподобной Параскевы Тарнавской и святых мучеников Назария и других.
Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 14 октября 2026 года
- Какой сегодня, 14 октября 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 14 октября 2026 года
- Что нельзя делать 14 октября 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 14 октября 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 14 октября 2026 года
В этот день православные верующие чтят память преподобной Параскевы Тарнавской (Сербской) и святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
Святая Параскева родилась в Эпивате близ Мраморного моря в благочестивой семье. После смерти родителей раздала свое имущество нуждающимся и отправилась в Константинополь, где приняла монашеский постриг. Впоследствии совершила паломничество на Святую землю и поселилась в Иорданской пустыне.
В конце жизни вернулась на родину, где мирно упокоилась. Ее мощи были найдены нетленными и прославились многочисленными чудесами, поэтому преподобная Параскева считается покровительницей женщин и защитницей от болезней.
Также сегодня церковь вспоминает святых мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия, которые приняли смерть за веру во Христа во времена гонений. Назарий поддерживал заключенных братьев Гервасия и Протасия, за что был казнен вместе со своим учеником Келсием.
Какой сегодня, 14 октября 2026 года, день в Украине
14 октября в Украине отмечают День создания Украинской повстанческой армии (УПА). Это военно-политическое формирование действовало в 1942–1960 годах, ведя борьбу против нацистских, польских и советских войск.
Первые отряды, известные как Полесская Сечь, были созданы под руководством Тараса Бульбы-Боровца в 1941 году. Согласно позиции ОУН, официальной датой основания УПА считается 1942 год, когда различные подпольные формирования объединились в единую силу.
С 2015 года воины УПА официально имеют статус борцов за независимость Украины — как признание их вклада в освободительное движение и борьбу за украинскую государственность.
Кто празднует день ангела 14 октября 2026 года
Именины сегодня отмечают Гнат, Кузьма, Михаил, Назар, Петр и Параска.
Эти имена имеют древнее происхождение и тесно связаны с христианскими традициями. Поэтому день ангела — хороший повод поздравить своих близких с именинами.
Что нельзя делать 14 октября 2026 года
- Ссориться, ругаться или оскорблять других
- Начинать новые дела или рисковать.
- Поддаваться соблазнам, действовать импульсивно или под влиянием страха.
- Находиться в местах скопления людей – возрастает риск конфликтов и опасных ситуаций.
- Переедать, употреблять алкоголь или кофе.
- Давать или брать деньги в долг, дарить острые предметы — в народе верили, что это “перерезает” счастье.
Что можно делать сегодня
День благоприятен для завершения дел, очищения дома и внутренней перезагрузки. В народной традиции 14 октября считали хорошим временем для того, чтобы “убрать старое” – освободить пространство от всего лишнего, как в быту, так и в мыслях.
Хорошо провести очищение дома — зажечь свечу, окропить углы святой водой или окурить помещение можжевельником. Считалось, что это защищает дом от сглаза и несчастий. Особой оберегающей силой в этот день наделен черный кремний — его клали на порог, чтобы отвратить беду.
В народе верили, что девушка, которая искренне помолится в этот день, найдет жениха до весны. Также утром кормили птиц – это должно было принести удачу на весь год.
Рекомендуется провести день спокойно, в кругу семьи, избегая суеты и толпы. Это время, когда душевная гармония важнее любых внешних событий.
Народные приметы на 14 октября 2026 года
- Теплая погода в этот день предвещает мягкую зиму.
- Если листья с березы еще не опали – зима будет поздней.
- Туман утром – к мягкой и снежной зиме.
- Сухо и без осадков – к продолжительной осени.
- Если гуси еще не улетели, зима придет нескоро.