Сегодня, 22 ноября, отмечают сразу несколько событий – Международный день сына, День гуманного общества и Международный день музыканта. Также в календаре эта дата отмечена как День любви к веснушке.

Православная церковь в этот день чтит святого апостола Филимона и тех, кто с ним, а также мученика Прокопия, чтеца.

Факты ICTV собрали главные события этого дня – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

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Какой сегодня церковный праздник – 22 ноября 2026 года

В этот день верующие чтят апостола Филимона и тех, кто с ним, а также мученика Прокопия, чтеца.

Святой Филимон был одним из семидесяти апостолов Христа и принадлежал к ближайшему кругу учеников апостола Павла. Вместе с Архипом и мученицей Апфией он проповедовал христианство в Колоссах и принял мученическую смерть во время гонений на церковь.

В этот день также вспоминают мученика Прокопия Чтеца, который служил в Кесарии Палестинской. По преданию, он отказался приносить жертвы языческим богам и был казнен за свою веру.

Кто празднует день ангела 22 ноября 2026 года

Именины сегодня празднуют Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр и Федор.

Что нельзя делать 22 ноября 2026 года

Переедать – этот день делает организм чувствительным, и избыток пищи может осесть в виде шлаков и солей.

Проявлять злость, раздражение или агрессию – эти эмоции противоречат энергии дня и мешают очищению.

Одалживать деньги, продукты или тратить деньги на ненужные вещи – народные поверья предупреждают о риске потери достатка.

Дарить живые цветы и отправляться в дальние путешествия – считается, что это грозит неудачами.

Что можно делать сегодня

День способствует началу всех важных процессов – от оздоровительных программ до крупных долгосрочных проектов. Сегодня хорошо делать первые шаги, принимать решения и организовывать свой быт и рабочие задачи.

Организм остро чувствует, что ему нужно, поэтому это удачное время для тестирования продуктов и формирования полезных привычек.

Энергия дня связана с щедростью и добротой, поэтому стоит делать добрые дела, помогать другим и делиться тем, что имеешь. Кроме советов, если вас о них не просили.

Также это удачный день для романтики, интимной близости и открытия чего-то нового между партнерами.

Народные приметы на 22 ноября 2026 года

Иней утром – к богатому урожаю овса в следующем году.

Снегопад в этот день – непогода продлится еще около месяца.

Вороны или галки собираются большими стаями – будет снег.

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