Какой праздник 22 ноября 2026 года и что делать, чтобы не потерять благосостояниеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Сегодня, 22 ноября, отмечают сразу несколько событий – Международный день сына, День гуманного общества и Международный день музыканта. Также в календаре эта дата отмечена как День любви к веснушке.
Православная церковь в этот день чтит святого апостола Филимона и тех, кто с ним, а также мученика Прокопия, чтеца.
Факты ICTV собрали главные события этого дня – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 22 ноября 2026 года
- Кто празднует день ангела 22 ноября 2026 года
- Что нельзя делать 22 ноября 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 22 ноября 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 22 ноября 2026 года
В этот день верующие чтят апостола Филимона и тех, кто с ним, а также мученика Прокопия, чтеца.
Святой Филимон был одним из семидесяти апостолов Христа и принадлежал к ближайшему кругу учеников апостола Павла. Вместе с Архипом и мученицей Апфией он проповедовал христианство в Колоссах и принял мученическую смерть во время гонений на церковь.
В этот день также вспоминают мученика Прокопия Чтеца, который служил в Кесарии Палестинской. По преданию, он отказался приносить жертвы языческим богам и был казнен за свою веру.
Кто празднует день ангела 22 ноября 2026 года
Именины сегодня празднуют Борис, Василий, Владимир, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Алексей, Афанасий, Павел, Петр и Федор.
Что нельзя делать 22 ноября 2026 года
- Переедать – этот день делает организм чувствительным, и избыток пищи может осесть в виде шлаков и солей.
- Проявлять злость, раздражение или агрессию – эти эмоции противоречат энергии дня и мешают очищению.
- Одалживать деньги, продукты или тратить деньги на ненужные вещи – народные поверья предупреждают о риске потери достатка.
- Дарить живые цветы и отправляться в дальние путешествия – считается, что это грозит неудачами.
Что можно делать сегодня
День способствует началу всех важных процессов – от оздоровительных программ до крупных долгосрочных проектов. Сегодня хорошо делать первые шаги, принимать решения и организовывать свой быт и рабочие задачи.
Организм остро чувствует, что ему нужно, поэтому это удачное время для тестирования продуктов и формирования полезных привычек.
Энергия дня связана с щедростью и добротой, поэтому стоит делать добрые дела, помогать другим и делиться тем, что имеешь. Кроме советов, если вас о них не просили.
Также это удачный день для романтики, интимной близости и открытия чего-то нового между партнерами.
Народные приметы на 22 ноября 2026 года
Иней утром – к богатому урожаю овса в следующем году.
Снегопад в этот день – непогода продлится еще около месяца.
Вороны или галки собираются большими стаями – будет снег.