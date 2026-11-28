Какой праздник 28 ноября 2026 и для чего день особенно удачныйДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Сегодня, 28 ноября, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов, который ежегодно приходится на 4 субботу ноября.
В мировом календаре дата обозначена как День Красной планеты, посвященный запуску зонда Mariner-4 и исследованиям Марса.
Также на 28 ноября приходятся День работника системы финансового мониторинга и Всемирный день милосердия.
Православная церковь в этот день чтит память преподобномученика и исповедника Стефана Нового.
Факты ICTV собрали главные события этой даты – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 28 ноября 2026 года
- Какой сегодня, 28 ноября 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 28 ноября 2026 года
- Что нельзя делать 28 ноября 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 28 ноября 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 28 ноября 2026 года
Православная церковь чтит память преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Он жил в VIII веке и стал одним из самых известных защитников православного учения во время иконоборческих преследований.
Стефан Новый открыто выступил против запрета почитания икон, за что был заключен в тюрьму и погиб мученической смертью.
Какой сегодня, 28 ноября 2026 года, день в Украине
В этом году День памяти жертв голодоморов пришелся на 28 ноября. Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, погибших во время трех голодоморов XX века: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов.
Самым масштабным и ужасным стал Голодомор 1932-1933 годов, когда, по разным оценкам, погибли от 4 до более 7 млн человек. Голод искусственно организовала советская власть, введя принудительные хлебозаготовки, конфисковав все продукты питания, применив репрессии и полностью запретив выезд крестьян за пределы Украины.
В пиковые месяцы смертность достигала катастрофических масштабов, а целые села вымирали за считанные недели. Несмотря на информационную блокаду и запрет любых упоминаний, многочисленные свидетельства очевидцев и исследования подтвердили геноцидный характер действий советского режима.
Погибших от голода традиционно чтят минутой молчания и акцией Свеча памяти. Поэтому обязательно вечером зажгите ее, чтобы трагедия украинского народа никогда не была забыта.
28 ноября в Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга. Этот профессиональный праздник установлен в 2020 году указом президента, чтобы подчеркнуть важную роль специалистов, которые противодействуют отмыванию доходов, финансированию терроризма и другим финансовым преступлениям.
Кто празднует день ангела 28 ноября 2026 года
Именины в этот день отмечают Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей и Анна.
Что нельзя делать 28 ноября 2026 года
- Давать или брать деньги в долг;
- Ссориться, ругаться, вступать в конфликты.
- Делать уборку после обеда.
- Легкомысленно обращаться с огнем – в этот день он имеет особую силу.
- Заниматься чисто развлекательными, «пустыми» делами.
- Заниматься сексом.
Что можно делать сегодня
День благоприятен для начала дел, планирования и важных решений.
Особенно удачными будут поездки, командировки, переезды или любое движение.
Посвятите этот день искусству – поэзии, музыке, театру или глубокому кино, которое обогатит душу.
Народные приметы на 28 ноября 2026 года
- Снег ночью – к продолжительной зиме.
- Сильный ветер – к нестабильной погоде.
- Сухой и холодный день – к жаркому лету.