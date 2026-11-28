Сегодня, 28 ноября, в Украине чествуют День памяти жертв голодоморов, который ежегодно приходится на 4 субботу ноября.

В мировом календаре дата обозначена как День Красной планеты, посвященный запуску зонда Mariner-4 и исследованиям Марса.

Также на 28 ноября приходятся День работника системы финансового мониторинга и Всемирный день милосердия.

Сейчас смотрят

Православная церковь в этот день чтит память преподобномученика и исповедника Стефана Нового.

Факты ICTV собрали главные события этой даты – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 28 ноября 2026 года

Православная церковь чтит память преподобномученика и исповедника Стефана Нового. Он жил в VIII веке и стал одним из самых известных защитников православного учения во время иконоборческих преследований.

Стефан Новый открыто выступил против запрета почитания икон, за что был заключен в тюрьму и погиб мученической смертью.

Какой сегодня, 28 ноября 2026 года, день в Украине

В этом году День памяти жертв голодоморов пришелся на 28 ноября. Сегодня мы чтим память миллионов украинцев, погибших во время трех голодоморов XX века: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов.

Самым масштабным и ужасным стал Голодомор 1932-1933 годов, когда, по разным оценкам, погибли от 4 до более 7 млн человек. Голод искусственно организовала советская власть, введя принудительные хлебозаготовки, конфисковав все продукты питания, применив репрессии и полностью запретив выезд крестьян за пределы Украины.

В пиковые месяцы смертность достигала катастрофических масштабов, а целые села вымирали за считанные недели. Несмотря на информационную блокаду и запрет любых упоминаний, многочисленные свидетельства очевидцев и исследования подтвердили геноцидный характер действий советского режима.

Погибших от голода традиционно чтят минутой молчания и акцией Свеча памяти. Поэтому обязательно вечером зажгите ее, чтобы трагедия украинского народа никогда не была забыта.

28 ноября в Украине отмечают День работника системы финансового мониторинга. Этот профессиональный праздник установлен в 2020 году указом президента, чтобы подчеркнуть важную роль специалистов, которые противодействуют отмыванию доходов, финансированию терроризма и другим финансовым преступлениям.

Кто празднует день ангела 28 ноября 2026 года

Именины в этот день отмечают Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Алексей, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей и Анна.

Что нельзя делать 28 ноября 2026 года

Давать или брать деньги в долг;

Ссориться, ругаться, вступать в конфликты.

Делать уборку после обеда.

Легкомысленно обращаться с огнем – в этот день он имеет особую силу.

Заниматься чисто развлекательными, «пустыми» делами.

Заниматься сексом.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для начала дел, планирования и важных решений.

Особенно удачными будут поездки, командировки, переезды или любое движение.

Посвятите этот день искусству – поэзии, музыке, театру или глубокому кино, которое обогатит душу.

Народные приметы на 28 ноября 2026 года

Снег ночью – к продолжительной зиме.

Сильный ветер – к нестабильной погоде.

Сухой и холодный день – к жаркому лету.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.