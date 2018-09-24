49 дней без еды и воды: подросток чудом выжил в открытом море

Сухогруз Arpeggio спас индонезийца, дрейфовавшего на плавучей хижине вблизи острова Гуам.

Вблизи острова Гуам спасли индонезийца, который провел в море 49 дней, пока его не заметил сухогруз, следовавший под флагом Панамы в Японию.

Подросток работал на стационарной ловушке для рыбалки — он следил за тем, чтобы в хижине горел свет, привлекающий рыб. Раз в неделю к Адилангу приезжал человек из компании-собственника, чтобы забрать улов и привезти воду, еду, газ и топливо для генератора электроэнергии. Все остальное время он находился один, сообщает Jakarta Post.

Мимо парня проплыли 10 кораблей. Фото: Twitter/kjriosaka.

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В июле из-за сильного шторма судно унесло в море: хижина отдалилась от острова Сулавеси на значительное расстояние. Запасов питания хватило индонезийцу всего на несколько дней. Для того, чтобы не умереть от голода и жажды, он ловил рыбу, жег куски судна и пил морскую воду, которую пропускал через одежду, чтобы она стала менее соленой.

Напомним, в Индонезии после крушения самолета единственным выжившим оказался 12-летний мальчик.